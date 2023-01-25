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    • Haberler
    • 25.01.2023 15:48
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    • 25.01.2023 16:27
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    Muğla'da deprem mi oldu? 25 Ocak Antalya, Muğla, Fethiye, Denizli'de az önce deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Son dakika haberine göre; Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD, Kandilli ve Valilik tarafından peş peşe açıklamalar geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk olmadığını ve ekiplerle birlikte takipte olduklarını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Muğla’da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi!

    Son dakika haberine göre; Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedildi. İşte son durum!

    İŞTE AFAD'IN PAYLAŞIMI

    AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında saat 15.37'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya'da da hissedildi.

    CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

    AFAD tarafından yapılan açıklamada; "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

    BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." açıklamalarında bulundu.

    A HABER DEPREM BÖLGESİNDE

    A Haber muhabiri Vural Efecik deprem bölgesinden son gelişmeleri aktardı. Efecik, "Biz bölgede depremi biraz güçlü hissettik. Bazı iş yerlerinde ve alışveriş merkezlerindeki malzemelerin de raflardan düştüğü yönünde bilgiler geliyor şu an itibariyle Marmaris'te. Panik kısa süreli oldu. Bölgede herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtelim." ifadelerini kullandı.

    "VOLKANİK KÖKENLİ BİR DEPREM DEĞİL"

    Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Türkiye sınırları içerisindeki bir deprem değil. Rodos açıklarındaki bir deprem. Bizim kıyılarımızdaki yerleşme alanlarında hissedilmesi çok normal. Rodos'un önünde güneyinde Akdeniz'e bakan yakasında 4.500 metre derinlikte bir çukur var bu Akdeniz'in en derin yeri.

    Buradan Afrika kıtası Ege'nin altına Rodos'un altına doğru dalıyor. Buradaki depremler Türkiye karası üzerinde olacak depremlerden daha büyük depremler oluşturabilir. Mekanizma gereği. Buradaki depremler Türkiye karası üzerinde olacak depremlerden daha büyük bir deprem oluşturabilir. Dalma batmaya bağlı olarak gelişen bir deprem. Volkanik kökenli bir deprem değil. Arkasından büyük bir deprem gelir mi? Bunu bilme şansımız yok. Ama potansiyel olarak burası 9'a varan büyük depremler üretme kapasitesine sahip bir yer." ifadelerini kullandı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

        Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.37'de Seydikemer'e 80,82 kilometre uzaklıkta 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Deprem 41,08 kilometre derinlikte meydana geldi.

        Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, depremin kent merkezinde de hissedildiğini belirterek, "Muğla ve ilçelerinde şu an için olumsuz bir durum yok." dedi.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2023.01.25 15:37:07 35.8503 28.4935 30.3 -.- 5.7 -.- AKDENIZ İlksel
        2023.01.25 14:13:00 36.7290 38.3450 3.3 -.- 2.1 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
        2023.01.25 13:38:35 36.8727 39.1255 3.3 -.- 1.6 -.- YAYGILI-HARRAN (SANLIURFA) İlksel
        2023.01.25 12:48:29 39.3650 26.2462 12.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.01.25 12:41:45 36.2387 33.7030 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
        2023.01.25 11:57:27 39.5832 29.3900 0.0 -.- 1.2 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
        2023.01.25 11:52:28 39.3780 26.2533 5.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.01.25 11:30:17 36.0333 29.0625 17.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

        Ege ve Akdeniz'de hissedilen şiddetli deprem!


            2023.01.25 11:22:15 39.3703 40.6813 5.0 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
            2023.01.25 11:06:24 37.8240 36.0778 3.3 -.- 2.2 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
            2023.01.25 10:40:59 37.9810 27.1808 4.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
            2023.01.25 10:40:20 38.4062 27.3022 10.4 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
            2023.01.25 10:27:47 40.5170 32.9443 7.6 -.- 1.6 -.- TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
            2023.01.25 10:06:12 35.2425 25.1953 2.1 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
            2023.01.25 09:20:42 40.6770 30.4037 15.7 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
            2023.01.25 09:12:11 39.2113 26.7248 5.0 -.- 1.6 -.- ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
            2023.01.25 09:06:11 37.8462 36.0493 6.9 -.- 2.7 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
            2023.01.25 08:31:29 38.5320 44.6412 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
            2023.01.25 08:21:23 37.7893 36.1017 1.4 -.- 2.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
            2023.01.25 07:20:40 39.3655 26.2687 6.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
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            Haberler Haberler Muğla'da deprem mi oldu? 25 Ocak Antalya, Muğla, Fethiye, Denizli'de az önce deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ!
                SON DAKİKA