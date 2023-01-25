Muğla'da deprem mi oldu? 25 Ocak Antalya, Muğla, Fethiye, Denizli'de az önce deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ!

A HABER DEPREM BÖLGESİNDE

A Haber muhabiri Vural Efecik deprem bölgesinden son gelişmeleri aktardı. Efecik, "Biz bölgede depremi biraz güçlü hissettik. Bazı iş yerlerinde ve alışveriş merkezlerindeki malzemelerin de raflardan düştüğü yönünde bilgiler geliyor şu an itibariyle Marmaris'te. Panik kısa süreli oldu. Bölgede herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtelim." ifadelerini kullandı.

"VOLKANİK KÖKENLİ BİR DEPREM DEĞİL"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Türkiye sınırları içerisindeki bir deprem değil. Rodos açıklarındaki bir deprem. Bizim kıyılarımızdaki yerleşme alanlarında hissedilmesi çok normal. Rodos'un önünde güneyinde Akdeniz'e bakan yakasında 4.500 metre derinlikte bir çukur var bu Akdeniz'in en derin yeri.

Buradan Afrika kıtası Ege'nin altına Rodos'un altına doğru dalıyor. Buradaki depremler Türkiye karası üzerinde olacak depremlerden daha büyük depremler oluşturabilir. Mekanizma gereği. Buradaki depremler Türkiye karası üzerinde olacak depremlerden daha büyük bir deprem oluşturabilir. Dalma batmaya bağlı olarak gelişen bir deprem. Volkanik kökenli bir deprem değil. Arkasından büyük bir deprem gelir mi? Bunu bilme şansımız yok. Ama potansiyel olarak burası 9'a varan büyük depremler üretme kapasitesine sahip bir yer." ifadelerini kullandı.