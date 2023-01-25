DSİ 1273 personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı branş ve kadrolar neler?





DSİ açıklamasında, "Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Buna göre; DSİ personel alımı başvuru sonuçlarının 7 Şubat 2023 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.