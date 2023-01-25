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    • Haberler
    • 25.01.2023 16:51
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    • 25.01.2023 16:51
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    DSİ 1273 personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı branş ve kadrolar neler?

    Devlet Su İşleri tarafından yapılan duyuruyla birlikte, personel alımı başvuru sonuçlarına ilişkin tarih açıklandı. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2(İki) katı kadar da yedek aday belirlenecek. Peki, DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı branş ve kadrolar neler?

    takvim.com.tr
    DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1273 personel alımına ilişkin başvuru süreci tamamlandı. DSİ başvurularının sona ermesinin ardından, personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, DSİ personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Devlet Su İşleri tarafından yapılan duyuruyla birlikte, personel alımı başvuru sonuçlarına ilişkin tarih açıklandı.



    DSİ açıklamasında, "Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır." ifadelerini kullandı.
    Buna göre; DSİ personel alımı başvuru sonuçlarının 7 Şubat 2023 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

        İKİ KATI YEDEK ADAY BELİRLENECEK

        Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2(İki) katı kadar da yedek aday belirlenecek.

        ALIM YAPILACAK BRANŞ VE KADROLAR

        Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.
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        Haberler Haberler DSİ 1273 personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı branş ve kadrolar neler?
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