"ÜÇ AYLIK ÖMRÜ KALDI DEDİLER"

Hera'nın sahibi sevgisini bu sözlerle aktarmıştı:

''Ben onu sahiplendiğimde bu kadarcıktı. Elime doğdu diyebilirim. Düştüm o kaldırdı, ağladım o güldürdü. Hep tasmasız dolaştırdım sıkılırsa üzülürse bunalırsa gitsin diye. Hiç gitmedi. Hep yanımdaydı. Parasız kaldım yanımdaydı, aç kaldım yanımdaydı. Hastalandım yanımdaydı. Aşık oldum yanımdaydı.

Aldatıldım yanımdaydı. Yanlış yaptı kızdım yine yanımdaydı. Şimdi kanserle savaşıyor, 3 aylık ömrü kaldı dediler 9 aydır yine yanımda. O beni bu kadar bırakmamışken, beni bu kadar sevmiş ve sevdirmişken, ben onu hasta diye nasıl uyutayım? Ben onu nasıl bırakayım? Nasıl insanlarsınız siz? Nasıl bi yüreğiniz var? Onu sosyal medyadan tanıyıp sevdiniz diye kim oluyorsunuz da yaşamı hakkında söz sahibi olabiliyorsunuz? Sokaktaki bir köpekten farkı yoktu bu çocuğun ben sahiplenmeseydim. Benim sevgim ilgim onu tanıttı, sevdirdi size.''