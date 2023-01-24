2023 Jandarma 1680 personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? JGK astsubay alımı sınavları ne zaman yapılacak? jandarma.gov.tr SONUÇ EKRANI!

2023 yılında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı gerçekleştirilecek. Başvurularını yapan adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, 2023 Jandarma 1680 personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? JGK astsubay alımı sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf ve sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden alındı.
Adaylar, başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirdi.
2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra sınava katılacak adaylar belirlenecek ve liste açıklanacak.