Osmanbey metrosu kapalı mı, neden? 19 ocak 2023 kapanan yollar ve istasyonlar! M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı...

SON DAKİKA! Megakent İstanbul'da o saatlere dikkat, trafiğe kapatılacak! Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacak.