Osmanbey metrosu kapalı mı, neden? 19 ocak 2023 kapanan yollar ve istasyonlar! M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı...

OSMANBEY METRO İSTASYONU KAPALI MI, NEDEN?
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır." denildi.
19 OCAK 2023 KAPANAN YOLLAR!
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada da saat 11.00 itibariyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
Buna göre Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim İstikametine), Ergenekon Caddesinden Pangaltı Kavşaktan Mecidiyeköy İstikameti, Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden) Zafer Sokak Şişli İstikameti trafiğe kapatılacak.