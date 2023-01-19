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    • Haberler
    • 19.01.2023 09:51
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    • 19.01.2023 09:51
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    Osmanbey metrosu kapalı mı, neden? 19 ocak 2023 kapanan yollar ve istasyonlar! M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı...

    Son dakika! İstanbul'da yaşayan yüzbinlerce vatandaşı ilgilendiriyor. İstanbul Valiliği Hrant Dink anmaları nedeniyle kentte bazı yolları da saat 11.00 itibarıyla trafiğe kapatıyor. Bu noktada internet arama motorlarında 'Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonu kapalı mı, neden?' sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte detaylar...

    Osmanbey metrosu kapalı mı, neden?

    SON DAKİKA! Megakent İstanbul'da o saatlere dikkat, trafiğe kapatılacak! Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacak.

    OSMANBEY METRO İSTASYONU KAPALI MI, NEDEN?

    Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır." denildi.

    19 OCAK 2023 KAPANAN YOLLAR!

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada da saat 11.00 itibariyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

    Buna göre Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim İstikametine), Ergenekon Caddesinden Pangaltı Kavşaktan Mecidiyeköy İstikameti, Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden) Zafer Sokak Şişli İstikameti trafiğe kapatılacak.

        Bu yollara alternatif olarak Taksimden gelen akım Valikonağı Caddesine, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.
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