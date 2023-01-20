e-Okul'a giremiyorum, neden? e-Okul çöktü mü son dakika? e-Okul kapandı mı, VBS çöktü mü?

Öğrenciler karne notlarını öğrenmek için E-Okul sistemine giriş yapmaya çalışıyor ve hatayla karşılaşıyor. Bu kapsamda 'E-Okul neden açılmıyor?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Karne notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler nedeniyle sistemde yoğunluk oluştuğu tahmin ediliyor.
E OKUL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
E Okul, belirli dönemlerde yazılı sınav ve sonuç açıklama gibi süreçlerin öğrenciler tarafından yoğunluk oluşturması dolayısıyla erişim sorununa neden olabilmektedir. Bu sorunun yaşanması halinde kısa süre içerisinde yeniden giriş denemesi yapılmalıdır.
E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor.
Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.