Mercek bulutu nedir, neden oluşur? Bursa'da mercek bulutu görüldü VİDEOSU! Mercek bulut neyin habercisi?

MERCEK BULUTU NEDIR, NEDEN OLUŞUR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

Mercek bulutları, genellikle dağ veya vadi gibi fazlaca yükselti farklarının olduğu kesimlerde oluşurlar. Bu gibi yerlerde etkili olan rüzgarlar esiş yönlerinde çıkan engeller sebebiyle engellenirler ve eğer yeterli kuvvette hızları varsa bu engellemeler, basınç farkları yaşanmasından dolayı bu alanlarda girdaplar yaşanmasına sebep olurlar.