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    • 20.01.2023 10:59
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    Uyuyan hesap nedir, ne anlama gelir? Ayşe Pelin Üner hangi bankada çalışıyordu? Zimmetine 9 milyon TL geçirdi!

    Ayşe Pelin Üner'in hangi bankada çalıştığına dair resmi bir bilgi bulunmuyoır. İşte Üner hakkında diğer detaylar..

    takvim.com.tr
    Uyuyan hesap nedir, ne anlama gelir?

    Uyuyan hesap olarak adlandırılan hesaplardan zimmetine 9 milyon lira geçiren Ayşe Pelin Üner hakkında detaylar merak ediliyor. Üner'in yakalanmasına ve zimmetine para geçirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Peki, uyuyan hesap nedir? Ayşe Pelin Üner hangi bankada çalışıyor? İşte detaylar...

    AYŞE PELİN ÜNER KİMDİR?

    Eskişehir'de şube müdürü olarak çalışan Ayşe Pelin Üner, 48 yaşındadır. Yaklaşık 15 yıldır bankacı olduğu ve 3 yıldır 'uyuyan hesap' olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri belirleyip, paraları önce 4-5 farklı kişi hesabına daha sonra kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıktı.

    UYUYAN HESAP NEDİR?

    Yaşlı vatandaşların kullandığı, internet bankacılığı üzerinden uzun süredir kontrol edilmeyen ve nadir kullanılan hesaplara 'uyuyan hesap' ismi veriliyor.

        AYŞE PELİN ÜNER TUTUKLANDI MI?

        Kentte banka şubesinde müdürlük yapan Ayşe Pelin Üner, yetkisini kullanarak müşteri hesaplarından zimmetine 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanıp, cezaevine konuldu. Üner'in yakalanmasına ve zimmetine para geçirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

        Bankada hesabı olan müşterinin, kendisinden habersiz para transferi yapıldığını bildirmesi üzerine sistemde, Üner'in yaptığı işlemler incelemeye alındı. Araştırmanın ardından şube müdürü Üner'in, yaklaşık 15 yıldır bankacı olduğu ve 3 yıldır 'uyuyan hesap' olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri belirleyip, paraları önce 4-5 farklı kişi hesabına daha sonra kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıktı. Banka görevlileri tespit edilen zimmetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçerken, savcılıkça Üner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise bankada görevli şube müdürü Ayşe Pelin Üner'in konumu itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı belirtildi. Açıklamada, "Eskişehir'de özel bir bankada müdür olarak görev yapan şahsın bankada bulunduğu konum itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı iddiası ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli dün gözaltına alınmış, bugün Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra 'zimmet' suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğinde gerçekleştirilen sorgu neticesinde Hakimlik tarafından şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir" denildi.
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