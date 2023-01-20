Uyuyan hesap nedir, ne anlama gelir? Ayşe Pelin Üner hangi bankada çalışıyordu? Zimmetine 9 milyon TL geçirdi!

Uyuyan hesap olarak adlandırılan hesaplardan zimmetine 9 milyon lira geçiren Ayşe Pelin Üner hakkında detaylar merak ediliyor. Üner'in yakalanmasına ve zimmetine para geçirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Peki, uyuyan hesap nedir? Ayşe Pelin Üner hangi bankada çalışıyor? İşte detaylar...
AYŞE PELİN ÜNER KİMDİR?
Eskişehir'de şube müdürü olarak çalışan Ayşe Pelin Üner, 48 yaşındadır. Yaklaşık 15 yıldır bankacı olduğu ve 3 yıldır 'uyuyan hesap' olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri belirleyip, paraları önce 4-5 farklı kişi hesabına daha sonra kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıktı.
UYUYAN HESAP NEDİR?
Yaşlı vatandaşların kullandığı, internet bankacılığı üzerinden uzun süredir kontrol edilmeyen ve nadir kullanılan hesaplara 'uyuyan hesap' ismi veriliyor.