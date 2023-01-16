Karnede 2 olursa belge alınır mı 2023? Ortaokul, lise takdir teşekkür hesaplama! 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu?

E-Okul VBS giriş ekranı ile öğrenciler ve veliler not bilgilerini görüntüleyebiliyor. Karnelerini almadan önce notlarını merak eden öğrenciler e-Okul sistemine akın ediyor. E-Okul sistemi ile ilgili kapanacak mı, soruları gündeme geldi. Peki, 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? Karnede 2 olursa belge alınır mı 2023? Ortaokul, lise takdir teşekkür hesaplama!
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere MEB tarafından Teşekkür belgesi, Takdir belgesi, Onur belgesi ve Üstün başarı belgesi verilir.
MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
MEB tarafından yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde konuya ilişkin şu bilgiler yer alıyor;
Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme
MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi
alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer
verilir.