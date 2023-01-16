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    • Haberler
    • 16.01.2023 10:45
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    • 16.01.2023 12:45
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    Karnede 2 olursa belge alınır mı 2023? Ortaokul, lise takdir teşekkür hesaplama! 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu?

    Türkiye'de 18 milyon öğrenciye not sorgulama, devamsızlık bilgisi görüntüleme gibi birçok özellik sunulan e-Okul sistemi son günlerde en çok arananlar arasında. Karnelerin alınmasına kısa bir süre kala notlar e-Okul üzerinden görüntülenebilecek. Peki, 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? Karnede 2 olursa belge alınır mı 2023? İşte ortaokul, lise takdir teşekkür hesaplama!

    takvim.com.tr
    5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu?

    E-Okul VBS giriş ekranı ile öğrenciler ve veliler not bilgilerini görüntüleyebiliyor. Karnelerini almadan önce notlarını merak eden öğrenciler e-Okul sistemine akın ediyor. E-Okul sistemi ile ilgili kapanacak mı, soruları gündeme geldi. Peki, 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? Karnede 2 olursa belge alınır mı 2023? Ortaokul, lise takdir teşekkür hesaplama!

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ

    Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere MEB tarafından Teşekkür belgesi, Takdir belgesi, Onur belgesi ve Üstün başarı belgesi verilir.

    MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

    MEB tarafından yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde konuya ilişkin şu bilgiler yer alıyor;

    Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme

    MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

    a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

    b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
    c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi
    alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

    (2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer
    verilir.

        Onur belgesi ile ödüllendirme

        MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;

        a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

        b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

        c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

        ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

        d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

        e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

        f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

        g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

        ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

        (2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir. Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi

        MADDE 162- (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin; a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,

        b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,

        c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

        (2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.

        (3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.

        MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ
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            Haberler Haberler Karnede 2 olursa belge alınır mı 2023? Ortaokul, lise takdir teşekkür hesaplama! 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu?
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