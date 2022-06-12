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    • Haberler
    • 12.06.2022 13:57
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    • 12.06.2022 13:59
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    İstanbul, İzmir, Çorum elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ BEDAŞ GDZ 12 Haziran İstanbul Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler!

    İstanbul, İzmir, Çorum elektrik kesintisi son dakika İstanbul ve İzmir'de bir çok ilçede elektrikler kesildi. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. 12 Haziran elektrik kesintisi yaşanan il ve ilçeleri haberimizde derledik. BEDAŞ, AYEDAŞ ve GDZ Elektrik tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    İstanbul, İzmir, Çorum elektrikler ne zaman gelecek?

    12 Haziran elektrik kesintisi yaşanan il ve ilçeler belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi elektrik kesintisi hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle evden çalışan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul, İzmir, Çorum elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran İstanbul Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? İşte detaylar!

    ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

    ARNAVUTKÖY

    NO: 23502017

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 12/06/2022 09:00:00 - 12/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23501846

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 12/06/2022 12:00:00 - 12/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAĞCILAR

    NO: 23501949

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 58., 62. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 58/1. sk bölgelerinde 12/06/2022 09:00:00 - 12/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        BAŞAKŞEHİR

        NO: 23496738

        İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 12/06/2022 09:00:00 - 12/06/2022 19:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        BEYLİKDÜZÜ

        NO: 23491504

        İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 220., BAHADIR sk bölgelerinde 12/06/2022 08:00:00 - 12/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        NO: 23496877

        İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 214., GÜLDESTE sk bölgelerinde 12/06/2022 10:00:00 - 12/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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        Haberler Haberler İstanbul, İzmir, Çorum elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ BEDAŞ GDZ 12 Haziran İstanbul Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler!
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