İstanbul, İzmir, Çorum elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ BEDAŞ GDZ 12 Haziran İstanbul Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler!

12 Haziran elektrik kesintisi yaşanan il ve ilçeler belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi elektrik kesintisi hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle evden çalışan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul, İzmir, Çorum elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran İstanbul Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? İşte detaylar!
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
ARNAVUTKÖY
NO: 23502017
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 12/06/2022 09:00:00 - 12/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23501846
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 12/06/2022 12:00:00 - 12/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 23501949
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 58., 62. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 58/1. sk bölgelerinde 12/06/2022 09:00:00 - 12/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.