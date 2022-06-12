İstanbul, İzmir, Çorum elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ BEDAŞ GDZ 12 Haziran İstanbul Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler!

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 12/06/2022 12:00:00 - 12/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 23501949

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 58., 62. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 58/1. sk bölgelerinde 12/06/2022 09:00:00 - 12/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.