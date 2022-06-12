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    • Haberler
    • 13.06.2022 09:11
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    • 13.06.2022 09:12
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    Bu hafta devamsızlık yazılacak mı? Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor?

    Tatil için son bir hafta kala öğrencilerin çoğu okula gidip gidilmediğini merak ediyor. Hal böyle olunca devamsızlık yazılır mı yazılmaz mı endişesi başladı. Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Lise, ortaokulda okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? soruları bu hafta en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte konuya ilişkin MEB'den son dakika açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022?

    Zorlu bir dönemin daha sonuna doğru yaklaşan milyonlarca öğrenci yaz tatilini adeta dört gözle bekliyor. E Okul öğrenci girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilen öğrenciler ve veliler bir yandan da ''okullar ne zaman kapanacak'' sorusunun yanıtını araştırarak tatil planlarını hazırlıyorlar. Peki, Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022 e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? Bu hafta devamsızlık yazılacak mı? İşte merak edilenler!

    OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI?

    Okulun son haftası yoklama alınıp alınmayacağı konusunda detayları merak eden on binlerce öğrenci, ders programının tamamlanması ve karne basım işlemlerine başlanılması nedeniyle okula gidip gitmemenin kararsızlığını yaşıyor.

    İkinci dönemin son haftasında karnelerin yanında verilecek başarı belgeleri kadar merak edilen bu durum, öğrenciler kadar velileri de yakından ilgilendiriyor. Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle evlatlarının dışarı çıkmasını istemeyen yüz binlerce vatandaş, son hafta yoklamasının önemini sorguluyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı önemini korurken, öğrencilerin konuyu detaylı araştırması ise hız kesmiyor.

    Geçtiğimiz yıllarda, okulun son haftasının pazartesi ve salı günleri tamamlanan ders programı, karne basım işlemlerinin hızlanması sebebiyle çarşamba ve perşembe günleri boş geçmekteydi. Dolayısıyla çarşamba günü itibariyle yoklama alınma işlemi gerçekleşmeyebilmekteydi. Fakat, bu konu hakkında en detaylı bilgi okul yönetimi tarafından verilecektir.

        E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

        E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, hala açıktır. Karne döneminde öğrencilerin erişimine hala açık devam ediyor. E okul karne gününe kadar açık olacaktır. Öğretmenler notları e okul üzerinden girmektedir.



        KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

        İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.
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        Haberler Haberler Bu hafta devamsızlık yazılacak mı? Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor?
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