Bu hafta devamsızlık yazılacak mı? Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor?

Zorlu bir dönemin daha sonuna doğru yaklaşan milyonlarca öğrenci yaz tatilini adeta dört gözle bekliyor. E Okul öğrenci girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilen öğrenciler ve veliler bir yandan da ''okullar ne zaman kapanacak'' sorusunun yanıtını araştırarak tatil planlarını hazırlıyorlar. Peki, Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022 e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? Bu hafta devamsızlık yazılacak mı? İşte merak edilenler!