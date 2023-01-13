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    • Haberler
    • 13.01.2023 07:30
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    • 13.01.2023 07:30
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    101. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? egm.gov.tr adresi ile 2023 EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı!

    Binlerce aday EGM resmi sitesine akın etmiş durumda. Bu kapsamda arama motorlarında, 101. ÖGG sınav sonuçlarını araştırılmaya başlandı. Özel Güvenlik sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden erişime açılacak. Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler.

    takvim.com.tr
    101. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

    Takvime göre, ÖGG sınav sonuçlarının 13 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını başkanlığın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecektir.

    Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ÖGG sonuçlarını 13 Ocak 2023 tarihinde ilan edeceğini duyurdu. Sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ internet adresinden sorgulanabilecek.

    ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

    İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Adaylar yazılı sınav sonucuna 16-18 Ocak 2023 tarihleri arasında itiraz edebilecek.

    Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sitesinde ilan edilecektir.

    Güvenlik görevlilerinin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir?

    Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,

    Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,

    Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,

    Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,

    Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma

    Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,

    Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.

        Özel güvenlik görevlisi olma şartları nelerdir?

        Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler.

        Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bunun dışında bay adaylar gibi bayanlar da özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.

        Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?

        Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir.

        Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.
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        Haberler Haberler 101. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? egm.gov.tr adresi ile 2023 EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı!
            SON DAKİKA