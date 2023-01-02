UÇUŞLARA SİS ENGELİ! Son dakika: Sabiha Gökçen'de uçuşlar iptal mi, neden? Hangi seferler iptal edildi? İstanbul, Ankara...

Sabiha Gökçen havalimanında 48 uçuş sis nedeniyle iptal edildi. Konuya ilişkin açıklama Türk Hava Yolları'ndan geldi. Buna göre Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 uçuşu iptal edildi.
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THY'den yapılan açıklamada Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı 48 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.
ALİ YERLİKAYA'DAN VATANDAŞLARA UYARI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirterek, "Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerine yer verdi.