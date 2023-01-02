UÇUŞLARA SİS ENGELİ! Son dakika: Sabiha Gökçen'de uçuşlar iptal mi, neden? Hangi seferler iptal edildi? İstanbul, Ankara...

ALİ YERLİKAYA'DAN VATANDAŞLARA UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirterek, "Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerine yer verdi.