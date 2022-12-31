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    • Haberler
    • 31.12.2022 17:40
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    • 31.12.2022 17:40
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    Milli Piyango TV ÇEKİLİŞ CANLI İZLE 📺! Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi Youtube CANLI YAYIN LİNKİ!

    2023 yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Yüzbinlerce kişi biletlerini aldı yılbaşı çekilişi canlı izleme yollarını araştırıyor. Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon lira olarak açıklandı. Dev çekilişin başlamasına az bir süre kala 31 Aralık MPİ yılbaşı çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? sorusu gündeme geldi. Haberimizde Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz...

    takvim.com.tr
    31 Aralık Milli Piyango çekilişi CANLI İZLE 📺!

    Yılbaşı için bilet alanlar Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişini canlı izlemek için araştırmalara koyuldu. Bugün çekilişle birlikte kazanan numalar belli olacak. 2023'e girerken 200 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibi ya da sahiplerini bulacak. Dev çekiliş için nefesle tutuldu, heyecan dorukta. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30'da başladı. Çekiliş 31 Aralık'ta saat 23.15'te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı nasıl izlenir? Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtları...

    MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30'da başlayacak. Çekiliş 31 Aralık'ta saat 23.15'te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.

    2023 MİLLİ PİYANGO TV ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

    Aşağıdaki canlı yayın ekranından 2023 Milli Piyango çekilişini canlı izleyebilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Milli Piyango sonuçları milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenmeye başladı.

        31 Aralık Cumartesi günü Milli Piyango sorgulama 2023 yılbaşı çekilişi şüphesiz en çok merak edilen konuların başında yerini alacak.

        Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı Takvim'de yer alacak. Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar da yine en doğru şekilde bu adreste yer alacak.

        MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

        3 rakamı 3 kez çıktı

        2 rakamı 10 kez çıktı

        1 rakamı 9 kez çıktı

        7 rakamı 9 kez çıktı

        4 rakamı 7 kez çıktı

        5 rakamı 7 kez çıktı

        6 rakamı 7 kez çıktı

        MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

        2021 yılında - 9876066

        2020 yılında - 9884757

        2019 yılında - 1358490

        2018 yılında - 9794035

        2017 yılında - 2796288

        2016 yılında - 0556013

            BÜYÜK İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITILACAK

            Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tamamı dağıtılacak. Büyük ikramiye 200 milyon TL olarak açıklandı. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak verilecek. 31 Aralık'ta büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek.
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            Haberler Haberler Milli Piyango TV ÇEKİLİŞ CANLI İZLE 📺! Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi Youtube CANLI YAYIN LİNKİ!
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