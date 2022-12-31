Milli Piyango TV ÇEKİLİŞ CANLI İZLE 📺! Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi Youtube CANLI YAYIN LİNKİ!

Yılbaşı için bilet alanlar Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişini canlı izlemek için araştırmalara koyuldu. Bugün çekilişle birlikte kazanan numalar belli olacak. 2023'e girerken 200 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibi ya da sahiplerini bulacak. Dev çekiliş için nefesle tutuldu, heyecan dorukta. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30'da başladı. Çekiliş 31 Aralık'ta saat 23.15'te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı nasıl izlenir? Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtları...
MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30'da başlayacak. Çekiliş 31 Aralık'ta saat 23.15'te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.
2023 MİLLİ PİYANGO TV ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!
Aşağıdaki canlı yayın ekranından 2023 Milli Piyango çekilişini canlı izleyebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango sonuçları milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenmeye başladı.