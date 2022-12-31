En az 4000 TL aylık maaş alma şansı! 274 gün boyunca iş bulana kadar SGK (SSK) sigortası! İşte başvuru şartları
İşten çıkarılmadan evvelki 600 gün süresince işsizlik primi ödemiş olanlar bundan sonra iş arama vakitlerinde maaş alabiliyorlar. Eğer 600 gün çalışmaları var ise 180 gün, 900 gün hizmetleri var ise 240 gün, şayet 1080 gün sigortalı çalışmışlar ise 300 gün maaş ödenmektedir.
31.12.2022 12:55 - Son Güncelleme: 31.12.2022 12:55
Kendi talebi dışında işten çıkarılan vatandaşların imdadına hızır gibi işsizlik maaşı yetişiyor. Bu anlamda asgari ücretin, 2023'te brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden GSS primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar çoğu kalemde farklılığa gidilecek. 2023 işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3 lira olacak.