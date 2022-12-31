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Haberler Ekonomi En az 4000 TL aylık maaş alma şansı! 274 gün boyunca iş bulana kadar SGK (SSK) sigortası! İşte başvuru şartları

En az 4000 TL aylık maaş alma şansı! 274 gün boyunca iş bulana kadar SGK (SSK) sigortası! İşte başvuru şartları

İşten çıkarılmadan evvelki 600 gün süresince işsizlik primi ödemiş olanlar bundan sonra iş arama vakitlerinde maaş alabiliyorlar. Eğer 600 gün çalışmaları var ise 180 gün, 900 gün hizmetleri var ise 240 gün, şayet 1080 gün sigortalı çalışmışlar ise 300 gün maaş ödenmektedir.

takvim.com.tr
31.12.2022 12:55 - Son Güncelleme: 31.12.2022 12:55
En az 4000 TL aylık maaş alma şansı! 274 gün boyunca iş bulana kadar SGK SSK sigortası! İşte başvuru şartları

Kendi talebi dışında işten çıkarılan vatandaşların imdadına hızır gibi işsizlik maaşı yetişiyor. Bu anlamda asgari ücretin, 2023'te brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden GSS primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar çoğu kalemde farklılığa gidilecek. 2023 işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3 lira olacak.

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En az 4000 TL aylık maaş alma şansı! 274 gün boyunca iş bulana kadar SGK SSK sigortası! İşte başvuru şartları

İşsizlik Maaşı Kaç Para?

Günlük olarak işsizlik yardımı hesaplanacak olursa, ortalama brüt kazançlarının yüzde kırk oranındadır.

En az 4000 TL aylık maaş alma şansı! 274 gün boyunca iş bulana kadar SGK SSK sigortası! İşte başvuru şartları

Vergi ve kesintisiz verilir. Nafaka dışında kimseye devredilmez. Ancak bu maaş asgari ücretin en çok yüzde sekseni kadar olabilir.

En az 4000 TL aylık maaş alma şansı! 274 gün boyunca iş bulana kadar SGK SSK sigortası! İşte başvuru şartları

Maaşın yanı sıra Genel Sağlık Sigortası Primleri de yatırılmakta ve sağlık hizmeti alabilmektedirler. Meslek edindirme kursu alma hakları da bulunmaktadır.

En az 4000 TL aylık maaş alma şansı! 274 gün boyunca iş bulana kadar SGK SSK sigortası! İşte başvuru şartları

En az 4000 TL karşılığı maaş, meslek edinme şansı ve sağlık hizmeti alabilme şansı mutlaka işsiz kalınan dönem için değerlendirilmeli ve başvuru yapılmalıdır.

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