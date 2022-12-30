YARIN AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI? 31 Aralık 2022 Alışveriş Merkezleri kaça kadar açık? İşte Yılbaşı AVM çalışma saatleri!

31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde AVM'lerde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar bu tarihlerde AVM'ler açık mı değil mi öğrenmek istiyor. 31 Aralık ve 1 Ocak Pazar günü pek çok işletme tatil yapacak. Peki 31 Aralık 2022 Alışveriş Merkezleri kaça kadar açık? İşte Yılbaşı AVM çalışma saatleri!
YARIN AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?
AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları genellikle açıktır. 31 Aralık 2022 tarihi resmi tatil olmadığından AVM'lerin açık olması bekleniyor.
1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?
Tüm AVM'ler 1 Ocak'ta normal çalışma mesaisini uygulayacaktır. AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında da açık olacak.