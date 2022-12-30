Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 30.12.2022 17:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.12.2022 17:22
    ABONE OL

    YARIN AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI? 31 Aralık 2022 Alışveriş Merkezleri kaça kadar açık? İşte Yılbaşı AVM çalışma saatleri!

    Yılbaşının kutlanacağı 31 Aralık 2022 tarihinde AVM'lerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Yeni yıla sayılı saatler kala Alışveriş Merkezleri hakkında araştırmalar hızlandı. Peki YARIN AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI? 31 Aralık 2022 Alışveriş Merkezleri kaça kadar açık? İşte Yılbaşı AVM çalışma saatleri!

    YARIN AVM’LER AÇIK MI, KAPALI MI?

    31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde AVM'lerde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar bu tarihlerde AVM'ler açık mı değil mi öğrenmek istiyor. 31 Aralık ve 1 Ocak Pazar günü pek çok işletme tatil yapacak. Peki 31 Aralık 2022 Alışveriş Merkezleri kaça kadar açık? İşte Yılbaşı AVM çalışma saatleri!

    YARIN AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

    AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları genellikle açıktır. 31 Aralık 2022 tarihi resmi tatil olmadığından AVM'lerin açık olması bekleniyor.

    1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?

    Tüm AVM'ler 1 Ocak'ta normal çalışma mesaisini uygulayacaktır. AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında da açık olacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bir parktan çok daha fazlası
    Haberler Haberler YARIN AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI? 31 Aralık 2022 Alışveriş Merkezleri kaça kadar açık? İşte Yılbaşı AVM çalışma saatleri!
        SON DAKİKA