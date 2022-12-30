YARIN AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI? 31 Aralık 2022 Alışveriş Merkezleri kaça kadar açık? İşte Yılbaşı AVM çalışma saatleri!

31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde AVM'lerde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar bu tarihlerde AVM'ler açık mı değil mi öğrenmek istiyor. 31 Aralık ve 1 Ocak Pazar günü pek çok işletme tatil yapacak. Peki 31 Aralık 2022 Alışveriş Merkezleri kaça kadar açık? İşte Yılbaşı AVM çalışma saatleri!