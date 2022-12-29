30 Aralık okullar tatil mi sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Çalışanlar ve eğitim hayatına devam eden öğrencilerin merak ettiği 30 Aralık resmi tatil mi araştırması başladı. Peki, 30 Aralık Cuma okullar tatil mi? 2 Ocak Pazartesi tatil mi, yarım gün mü? Yarın bankalar, devlet daireleri, hastane, PTT açık mı? İşte merak edilenler!
30 ARALIK YARIM GÜN MÜ? 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanuna göre 30 Aralık resmi tatil değildir. Kanunda yer alan bilgi dikkate alındığında 1 Ocak Pazar günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
30 Aralık 2022 tarihi bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 30 Aralık tarihi herhangi bir özel veya resmi güne denk gelmediğinden resmi tatil değildir. 30 Aralık cuma günü okullar ve üniversiteler başta olmak üzere kamu kurumları, bankalar, kargo firmaları ve özel sektör çalışmaya devam edecek.
3 OCAK'TA OKULLAR RESMİ DAİRELER TATİL Mİ?
3 Ocak'ta okullar ve resmi daireler için tatil söz konusu değil.