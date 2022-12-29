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    • Haberler
    • 29.12.2022 15:48
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    • 29.12.2022 15:49
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    30 Aralık Cuma okullar tatil mi? 2 Ocak Pazartesi tatil mi, yarım gün mü? Yarın bankalar, devlet daireleri, hastane, PTT açık mı?

    Yeni yılın gelmesine az bir zaman kala resmi tatiller merak edilip araştırılıyor. Öğrenci, kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışanların gündeminde ise 30 Aralık Cuma günü bulunuyor. Peki, 30 Aralık Cuma okullar tatil mi? 2 Ocak Pazartesi tatil mi, yarım gün mü? Yarın bankalar, devlet daireleri, hastane, PTT açık mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    30 Aralık Cuma okullar tatil mi?

    30 Aralık okullar tatil mi sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Çalışanlar ve eğitim hayatına devam eden öğrencilerin merak ettiği 30 Aralık resmi tatil mi araştırması başladı. Peki, 30 Aralık Cuma okullar tatil mi? 2 Ocak Pazartesi tatil mi, yarım gün mü? Yarın bankalar, devlet daireleri, hastane, PTT açık mı? İşte merak edilenler!

    30 ARALIK YARIM GÜN MÜ? 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

    Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanuna göre 30 Aralık resmi tatil değildir. Kanunda yer alan bilgi dikkate alındığında 1 Ocak Pazar günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

    30 Aralık 2022 tarihi bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 30 Aralık tarihi herhangi bir özel veya resmi güne denk gelmediğinden resmi tatil değildir. 30 Aralık cuma günü okullar ve üniversiteler başta olmak üzere kamu kurumları, bankalar, kargo firmaları ve özel sektör çalışmaya devam edecek.

    3 OCAK'TA OKULLAR RESMİ DAİRELER TATİL Mİ?

    3 Ocak'ta okullar ve resmi daireler için tatil söz konusu değil.

        30 ARALIK CUMA OKULLAR AÇIK MI?

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 30 Aralık cuma günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Cuma günü yarım gün veya resmi tatil olmayacak. 2023 yılı ilk resmi tatili Pazar gününe denk geldiği için ek olarak bir tatil yapılmayacak.

        31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

        31 Aralık 2022 tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılın ilk günü 1 Ocak Pazar günü kutlanacak. 1 Ocak tarihi resmi tatildir. Ancak bu yıl Pazar gününe denk gelmesiyle hafta sonu tatili içerisinde yer alacak.

        2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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