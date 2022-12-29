30 Aralık Cuma okullar tatil mi? 2 Ocak Pazartesi tatil mi, yarım gün mü? Yarın bankalar, devlet daireleri, hastane, PTT açık mı?

30 ARALIK CUMA OKULLAR AÇIK MI?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 30 Aralık cuma günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Cuma günü yarım gün veya resmi tatil olmayacak. 2023 yılı ilk resmi tatili Pazar gününe denk geldiği için ek olarak bir tatil yapılmayacak.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık 2022 tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılın ilk günü 1 Ocak Pazar günü kutlanacak. 1 Ocak tarihi resmi tatildir. Ancak bu yıl Pazar gününe denk gelmesiyle hafta sonu tatili içerisinde yer alacak.