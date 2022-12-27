Son dakika... Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınav sonuçlarıyla ilgili Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) açıklama geldi. Peki 27 Aralık 2022 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
27 ARALIK 2022 HAKİMLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Adalet Bakanlığı sınav ( Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari yargı) sonuçları açıklandı. ÖSYM'den konuyla ilgili gelen açıklamada, ''26-27 Kasım 2022 tarihlerinde uygulanan 2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ve 2022 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'nın (2022-İdari Yargı) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.
ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI SAYFASI