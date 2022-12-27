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    • Haberler
    • 27.12.2022 10:19
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    • 27.12.2022 10:26
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    Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI! 27 Aralık 2022 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

    Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı. 2022 yılında Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı sınavı 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Sınavlara katılan adaylar bir süredir ÖSYM'den sonuç duyurusu bekliyordu. Peki 27 Aralık 2022 Adalet Bakanlığı Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları sorgulama ekranı...

    Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI!

    Son dakika... Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınav sonuçlarıyla ilgili Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) açıklama geldi. Peki 27 Aralık 2022 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

    27 ARALIK 2022 HAKİMLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Adalet Bakanlığı sınav ( Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari yargı) sonuçları açıklandı. ÖSYM'den konuyla ilgili gelen açıklamada, ''26-27 Kasım 2022 tarihlerinde uygulanan 2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ve 2022 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'nın (2022-İdari Yargı) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

    ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI SAYFASI

        SORULAR VE CEVAPLAR ERİŞİME AÇILDI

        2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ve 2022 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Aralık 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

        Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması ile elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
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        Haberler Haberler Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI! 27 Aralık 2022 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
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