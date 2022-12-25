Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 28 Aralık 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR KURA sonuçlarına nasıl bakılır?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 317 işçi alımı yapılacak. Alımlar kura ile gerçekleştirilecek. Kura tarihi açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı KURA çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura sonuç sorgulama nasıl yapılır, isim listesi açıklandı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında işçi alımı kura çekimi için tarihler belli oldu. Buna göre; sürekli işçi alımı kura çekimi 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak. Kura çekimi sabah saat 10:00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 11 BİN 317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
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