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    • Haberler
    • 17.12.2022 09:48
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    • 17.12.2022 09:48
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    Türkiye Avatar 2 konusu ve oyuncuları! Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 vizyon tarihi ve FRAGMAN!

    Avatar 1 13 yıl önce vizyona girmişti. Gişe rekorları kıran filmin 2'si için çekimler tamamlandı vizyona gireceği tarih merak ediliyor. Peki Avatar 2 ne zaman çıkacak? İşte Türkiye Avatar 2 konusu ve oyuncuları...

    takvim.com.tr
    Avatar 2 ne zaman çıkacak?

    Türkiye'de vizyona girmeye hazırlanan Avatar 2 için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 vizyon tarihi ve FRAGMANI yayınlandı mı? İşte Türkiye Avatar 2 konusu ve oyuncuları!

    AVATAR 2 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

    Avatar 2: Suyun Yolu filmi 16 Aralık 2022 tarihinde sinemalardaki yerini alacak. Öte yandan Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5'in sırasıyla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de gösterime girmesi bekleniyor.

    AVATAR 2 FİLMİ OYUNCU KADROSU

    Worthington
    Zoe Saldaña
    Sigourney Weaver

    Kate WinsletStephen Lang
    Vin Diesel
    Michelle Yeoh
    Cliff Curtis
    Jack Champion
    Oona Chaplin
    Trinity Bliss

    Michelle Rodriguez
    Jamie Flatters

    Filip Geljo
    Britain Dalton
    Bailey Bass
    Wes Studi
    Chloe Coleman

        Giovanni RibisiJohn Refoua
        Edie Falco
        Joel David Moore
        Laz Alonso
        Jemaine Clement
        CJ Jones
        Dileep Rao
        Matt Gerald

        AVATAR 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

        James Cameron'un yönetmen koltuğunda oturduğu serinin yeni filminde, başrolleri Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Zoe Saldana paylaştı. Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi konu ediniyor.
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        Haberler Haberler Türkiye Avatar 2 konusu ve oyuncuları! Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 vizyon tarihi ve FRAGMAN!
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