KYK BURS SONUÇLARI SORGULA 2022- 2023! 1250 TL verilecek! KYK burs kredi sonuçları AÇIKLANDI MI? Ödeme takvimi!

KYK burs ve kredi başvuru işlemlerinin 17 Kasım'da sona ermesiyle adayların sonuç heyecanı başladı. Her yıl binlerce üniversite öğrencisine burs ve kredi imkanı sunan KYK, bu yıl da başvuruları değerlendirip online sistem üzerinden ilan edecek.

KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl ise başvuru sürecinin son günü 26 Kasım olarak belirlendi, geçtiğimiz yıl kaynak alındığında KYK burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.