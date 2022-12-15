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    • Haberler
    • 15.12.2022 10:19
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    • 15.12.2022 10:19
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    KYK BURS SONUÇLARI SORGULA 2022- 2023! 1250 TL verilecek! KYK burs kredi sonuçları AÇIKLANDI MI? Ödeme takvimi!

    KYK burs sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Gündemde binlerce vatandaş KYK burs sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Üniversite eğitimi gören öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl karşılıksız olarak verilen bu destek eğitimde maddi imkanların artmasını sağlıyor. Peki KYK burs sonuçları ekranı adayların erişimine açıldı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KYK BURS SONUÇLARI SORGULA 2022- 2023!

    KYK bursları için ise başvurular yapıldı ve dört gözle sonuçların açıklanması bekleniyor. KYK burs sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı aranıyor. Peki bu imkandan yararlanma şartları neler? İşte detaylar!

    KYK burs ve kredi başvuru işlemlerinin 17 Kasım'da sona ermesiyle adayların sonuç heyecanı başladı. Her yıl binlerce üniversite öğrencisine burs ve kredi imkanı sunan KYK, bu yıl da başvuruları değerlendirip online sistem üzerinden ilan edecek.

    KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl ise başvuru sürecinin son günü 26 Kasım olarak belirlendi, geçtiğimiz yıl kaynak alındığında KYK burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

    KİMLER BURS ALABİLİYOR, DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

    İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ve hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor.

    Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurumu aracılığıyla tamamen dijital olarak doğrulanıyor.



        Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve başvurusu geçerli olan fakat burs alamayan, arzu eden tüm öğrencilere öğrenim kredisi tahsis ediliyor.

        KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, KYK burs ve kredi miktarını açıkladı. Erdoğan "Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükselttik. " açıklamasını yaptı.
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        Haberler Haberler KYK BURS SONUÇLARI SORGULA 2022- 2023! 1250 TL verilecek! KYK burs kredi sonuçları AÇIKLANDI MI? Ödeme takvimi!
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