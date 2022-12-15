KYK BURS SONUÇLARI SORGULA 2022- 2023! 1250 TL verilecek! KYK burs kredi sonuçları AÇIKLANDI MI? Ödeme takvimi!

KYK bursları için ise başvurular yapıldı ve dört gözle sonuçların açıklanması bekleniyor. KYK burs sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı aranıyor. Peki bu imkandan yararlanma şartları neler? İşte detaylar!
KYK burs ve kredi başvuru işlemlerinin 17 Kasım'da sona ermesiyle adayların sonuç heyecanı başladı. Her yıl binlerce üniversite öğrencisine burs ve kredi imkanı sunan KYK, bu yıl da başvuruları değerlendirip online sistem üzerinden ilan edecek.
KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl ise başvuru sürecinin son günü 26 Kasım olarak belirlendi, geçtiğimiz yıl kaynak alındığında KYK burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.
KİMLER BURS ALABİLİYOR, DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ve hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurumu aracılığıyla tamamen dijital olarak doğrulanıyor.