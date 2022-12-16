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    • 17.12.2022 14:14
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    • 17.12.2022 14:14
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    16 Aralık 2022 Tazedirekt kahve makinesi kazananları ASİL ve YEDEK isim listesi... TAZE DİREKT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Tazedirek tarafından yapılan çekiliş sonuçları heyecanla takip ediliyordu. İşte asl ve yedek kazananların isim listesi...

    takvim.com.tr
    TAZE DİREKT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Tazedirekt kapmaynyasıyla birlikte binlerce kişi yapılan çekilişe katılmıştı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Tazedirekt çekiliş sonuçları merak ediliyor. İşte Tazedirekt çekilişi sonuçları...

    TAZEDİREKT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Bu kampanya Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 27.06.2022 tarihli ve E-40453693-255.01.02-21739 sayılı izni ile 01.07.2022(00:01) - 31.07.2022(23:59) arasında gerçekleşecektir. Kampanya vergileri arasında, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde hizmet veren, Tazedirekt mobil çıkışı iOS veya Android telefonlarına indirip, ad, soyad, adres, telefon, e-posta bilgileri ile ücretsiz üye gördükten sonra, tek bölümler 350 TL ve katları Giderler (faturalandırılmış her 350 TL için bir çekiliş hakkı) harcama yapanlara çekiliş hakkı verilecektir. Siparişlerde evlilik haftaları en geç 01.08.2022olması, yapılan alışverişin provizyona sapma ve ödeme masrafının 350 TL olması gerekmektedir.

    İşte isim listesi...

    Çekilişte 50 kişi 500 TL değerinde hediye çeki, 40 kişi 400 TL hediye değerinde çeki, 30 kişi 300 TL değerinde hediye çeki ikramiyesi (Hediye çekleri www.tazedirekt.com internet sitesi ve Direkt mobil eşyası 30.09.2022kadar geçerlidir. Hediye çeklerini talihliden başkası kullanamaz, nakde çevrilemez ve devredilemez.) İkramiye özellikleri belirtilen içeriktir. İkramiye görselleri ve verilen ikramiyenin özelliği ve tahmini tahminleri. Çekiliş 11.08.2022 tarihinde, saat 11.00'da Yeni Markera Çekiliş Org. ve Promosyon. Hiz. tik. Ltd. Şti. Kuştepe Mah. Mesut Cemil Sk. No:30 D:1 Şişli/İstanbul yanında bulunan konferans salonu noter huzurunda, isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler 16.08.2022 tarihli Takvim gazetesi Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dijital Platform Gıda Hizmt A.Ş. sorumlu tutulamaz.

        Asil talihliler, ikramiye teslimi için en geç 31.08.2022 tarihine kadar, yedek talihliler ise, ikramiye teslimi için en geç 15.09.2022 son ana kadar kimlikleri ile Yeni Markera Çekiliş Org. ve Promosyon. Hiz. tik. Ltd. Şti.' ye başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sığınak ile başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ve Yeni Markera Çekiliş Org. Ve Pro. Hiz. tik. Ltd. Şti. Çocuklar ile 18 küçük sınıflar kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanılmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kampanya tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya iade edenlerin çekiliş hakları iptal edilecektir. İlan, soyad ve telefon bilgileri dışında diğer bilgiler eksik olsa dahi çekilişe dahil edilecektir.

        Üyelik bilgilerinin güncelliği, korsanları, yeterliliği ve ispatı korumasındadır. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya tebliğ ise gazetede yapılan ilan tebliği için yeterli olacaktır. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal vergiler talihlilere aittir. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi, hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında 0212 266 54 04 nolu Markera Kampanya Danışma Hattı'ndan ulaşım. Bu çekilişe katılan herkes, genel kabul görmüş terimlerdir.
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        Haberler Haberler 16 Aralık 2022 Tazedirekt kahve makinesi kazananları ASİL ve YEDEK isim listesi... TAZE DİREKT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
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