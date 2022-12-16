16 Aralık 2022 Tazedirekt kahve makinesi kazananları ASİL ve YEDEK isim listesi... TAZE DİREKT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Asil talihliler, ikramiye teslimi için en geç 31.08.2022 tarihine kadar, yedek talihliler ise, ikramiye teslimi için en geç 15.09.2022 son ana kadar kimlikleri ile Yeni Markera Çekiliş Org. ve Promosyon. Hiz. tik. Ltd. Şti.' ye başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sığınak ile başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ve Yeni Markera Çekiliş Org. Ve Pro. Hiz. tik. Ltd. Şti. Çocuklar ile 18 küçük sınıflar kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanılmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kampanya tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya iade edenlerin çekiliş hakları iptal edilecektir. İlan, soyad ve telefon bilgileri dışında diğer bilgiler eksik olsa dahi çekilişe dahil edilecektir.