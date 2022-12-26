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    • Haberler
    • 26.12.2022 07:01
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    • 26.12.2022 07:01
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    AÖF SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF Güz Dönemi SINAV SONUCU SORGULAMA

    Lisans eğitimine açıktan devam eden veya ikinci üniversiteyi okuyan adaylar geçtiğimiz hafta sonunda güz dönemi ara sınavlarını oldu. Sınavların ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki AÖF güz dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşe merak edilenler...

    takvim.com.tr
    AÖF SONUÇLARI açıklandı mı?

    Lisans eğitimine açıktan devam eden veya ikinci üniversiteyi okuyan adaylar geçtiğimiz hafta sonunda güz dönemi ara sınavlarını oldu. Sınavların ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki AÖF güz dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşe merak edilenler...

    AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    10-11 Aralık güz dönemi vize sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından net bir açıklama yapılmadı. Sonuçların en geç 15 gün içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.

    2022-2023 AÖF AKADEMİK TAKVİM

    AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    Bahar Dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihinde

    Bahar Dönemi sonu sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    AÖF yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

        AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?

        Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

        Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

        AÖF SINAV TARİHLERİ

        Güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022

        Güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023
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        Haberler Haberler AÖF SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF Güz Dönemi SINAV SONUCU SORGULAMA
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