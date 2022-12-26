Lisans eğitimine açıktan devam eden veya ikinci üniversiteyi okuyan adaylar geçtiğimiz hafta sonunda güz dönemi ara sınavlarını oldu. Sınavların ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki AÖF güz dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşe merak edilenler...
AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
10-11 Aralık güz dönemi vize sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından net bir açıklama yapılmadı. Sonuçların en geç 15 gün içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.
2022-2023 AÖF AKADEMİK TAKVİM
AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bahar Dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihinde
Bahar Dönemi sonu sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.