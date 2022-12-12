Metro seferleri durduruldu mu son dakika? 12 Aralık 2022 Metro seferleri iptal mi? Metro kapalı mı? İTÜ, Ayazağa...

Entegrasyon (Aktarma)

Yenikapı İstasyonu'nda, M2 Yenikapı-Hacıosman ve Marmaray işletmesine,

Merter, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Ataköy-Şirinevler istasyonlarında, metrobüs işletmesine,

Aksaray ve Zeytinburnu istasyonlarında, T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'na aktarma yapılabilir.

YENİKAPI - KİRAZLI METRO HATTI DURAKLARI

Yenikapı

Aksaray

Emniyet Müdürlüğü

Topkapı – Ulubatlı

Bayrampaşa

Sağmalcılar

Kocatepe

Esenler Otogarı

Esenler

Menderes

Üçyüzlü

Bağcılar Meydan

Kirazlı – Bağcılar