Metro seferleri durduruldu mu son dakika? 12 Aralık 2022 Metro seferleri iptal mi? Metro kapalı mı? İTÜ, Ayazağa...

Gün içerisinde metro kullanacak vatandaşlar son dakika metro seferleri durduruldu mu sorusuna yanıt arııyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...
METRO SEFERLERİ DURDURULDU MU, İPTAL Mİ?
Metro seferlerinin durdurulduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. Yeni bir duyuru geldiğinde haberimizde yer verilecektir. 2022 Metro durakları aşağıdaki gibidir;
M1A YENİKAPI-ATATÜRK HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI
Yenikapı
Aksaray
Emniyet Müdürlüğü
Topkapı – Ulubatlı
Bayrampaşa
Sağmalcılar
Kocatepe
Esenler Otogarı
Terazidere
Davutpaşa
Merter
Zeytinburnu
Bakırköy
Bahçelievler
Ataköy – Şirinevler
Yenibosna
DTM Dünya Ticaret Merkezi
Atatürk Havalimanı
Entegrasyon (Aktarma)
Yenikapı İstasyonu'nda, M2 Yenikapı-Hacıosman ve Marmaray işletmesine,
Merter, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Ataköy-Şirinevler istasyonlarında, metrobüs işletmesine,
Aksaray ve Zeytinburnu istasyonlarında, T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'na aktarma yapılabilir.
YENİKAPI - KİRAZLI METRO HATTI DURAKLARI
Yenikapı
Aksaray
Emniyet Müdürlüğü
Topkapı – Ulubatlı
Bayrampaşa
Sağmalcılar
Kocatepe
Esenler Otogarı
Esenler
Menderes
Üçyüzlü
Bağcılar Meydan
Kirazlı – Bağcılar