Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 12.12.2022 17:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.12.2022 17:28
    ABONE OL

    Metro seferleri durduruldu mu son dakika? 12 Aralık 2022 Metro seferleri iptal mi? Metro kapalı mı? İTÜ, Ayazağa...

    Metro seferleri durduruldu mu sorusu internet arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki 12 Aralık 2022 Metro seferleri iptal mi? Metro kapalı mı? İTÜ, Ayazağa...

    Metro seferleri durduruldu mu son dakika?

    Gün içerisinde metro kullanacak vatandaşlar son dakika metro seferleri durduruldu mu sorusuna yanıt arııyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...

    METRO SEFERLERİ DURDURULDU MU, İPTAL Mİ?

    Metro seferlerinin durdurulduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. Yeni bir duyuru geldiğinde haberimizde yer verilecektir. 2022 Metro durakları aşağıdaki gibidir;

    M1A YENİKAPI-ATATÜRK HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

    Yenikapı
    Aksaray
    Emniyet Müdürlüğü
    Topkapı – Ulubatlı
    Bayrampaşa
    Sağmalcılar
    Kocatepe
    Esenler Otogarı
    Terazidere
    Davutpaşa
    Merter
    Zeytinburnu
    Bakırköy
    Bahçelievler
    Ataköy – Şirinevler
    Yenibosna
    DTM Dünya Ticaret Merkezi
    Atatürk Havalimanı

    Entegrasyon (Aktarma)

    Yenikapı İstasyonu'nda, M2 Yenikapı-Hacıosman ve Marmaray işletmesine,
    Merter, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Ataköy-Şirinevler istasyonlarında, metrobüs işletmesine,
    Aksaray ve Zeytinburnu istasyonlarında, T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'na aktarma yapılabilir.

    YENİKAPI - KİRAZLI METRO HATTI DURAKLARI

    Yenikapı
    Aksaray
    Emniyet Müdürlüğü
    Topkapı – Ulubatlı
    Bayrampaşa
    Sağmalcılar
    Kocatepe
    Esenler Otogarı
    Esenler
    Menderes
    Üçyüzlü
    Bağcılar Meydan
    Kirazlı – Bağcılar

        Entegrasyon (Aktarma)

        Yenikapı İstasyonu'nda, M2 Yenikapı - Hacıosman ve Marmaray işletmesine,
        Aksaray ve Bağcılar Meydan istasyonlarında, T1 Bağcılar - Kabataş Tramvay Hattı'na,
        Kirazlı İstasyonu'nda, M3 Kirazlı – Olimpiyat - Başakşehir Metro Hattı'na aktarma yapılabilir.

        YENİKAPI - TAKSİM - HACIOSMAN METRO HATTI DURAKLARI

        Yenikapı
        Vezneciler
        Haliç
        Şişhane
        Taksim
        Osmanbey
        Şişli – Mecidiyeköy
        Gayrettepe
        Levent
        4. Levent
        Sanayi Mahallesi
        Seyrantepe
        İTÜ – Ayazağa
        Atatürk Oto Sanayi
        Darüşşafaka
        Hacıosman

        METRO DURAKLARI İSİMLERİ 2022 - İSTANBUL METRO HARİTASI İLE DURAK İSİMLERİ, SEFER SAATLERİ, GÜZERGAHI, DURAK VE İSTASYON HATTI KİRAZLI - OLİMPİYAT - BAŞAKŞEHİR METRO HATTI DURAKLARI

        Kirazlı
        Yenimahalle
        Mahmutbey
        İSTOÇ
        İkitelli Sanayi
        Ziya Gökalp Mah.
        Olimpiyat Stadyumu
        MASKO
        Bahariye
        Turgut Özal
        Siteler
        Başak Konutları
        Başakşehir Metrokent

        METRO DURAKLARI İSİMLERİ 2022 - İSTANBUL METRO HARİTASI İLE DURAK İSİMLERİ, SEFER SAATLERİ, GÜZERGAHI, DURAK VE İSTASYON HATTI KADIKÖY - KARTAL - PENDİK METRO HATTI DURAKLARI

        Kadıköy
        Ayrılık Çeşmesi
        Acıbadem
        Ünalan
        Göztepe
        Yenisahra
        Kozyatağı
        Bostancı
        Küçükyalı
        Maltepe
        Huzurevi
        Gülsuyu
        Esenkent
        Hastane
        Soğanlık
        Kartal
        Yakacık – Adnan Kahveci
        Pendik
        Tavşantepe

        METRO DURAKLARI İSİMLERİ 2022 - İSTANBUL METRO HARİTASI İLE DURAK İSİMLERİ, SEFER SAATLERİ, GÜZERGAHI, DURAK VE İSTASYON HATTI M6 LEVENT - HİSARÜSTÜ/BOĞAZİÇİ ÜNİ. METRO HATTI DURAKLARI

        Levent
        Nispetiye
        Etiler
        Boğaziçi Üni. – Hisarüstü

        METRO DURAKLARI İSİMLERİ 2022 - İSTANBUL METRO HARİTASI İLE DURAK İSİMLERİ, SEFER SAATLERİ, GÜZERGAHI, DURAK VE İSTASYON HATTI M7 MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY METRO HATTI DURAKLARI

        Mecidiyeköy

        Çağlayan

        Kağıthane

        Nurtepe

        Alibeyköy

        Çırçır

        Veysel Karani

        Yeşilpınar

        Kazım Karabekir

        Yenimahalle

        Karadeniz Mahallesi

        Tekstilkent – Giyimkent

        Oruç Reis

        Göztepe Mahallesi

        Mahmutbey
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Haberler Metro seferleri durduruldu mu son dakika? 12 Aralık 2022 Metro seferleri iptal mi? Metro kapalı mı? İTÜ, Ayazağa...
            SON DAKİKA