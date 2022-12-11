Erdal Uğurlu öldü mü, neden öldü? Erdal Uğurlu kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Bayülgen paylaşımında, "Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey, sen diğer her şeyde öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Detaylar geldikçe haberimizde gelişmelere yer verilecektir.