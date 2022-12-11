İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde görevli balet ve koreograf olarak görev yapan Erdal Uğurlu yaşamını yitirdi. Peki Erdal Uğurlu öldü mü, neden öldü? Erdal Uğurlu kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?
Uğurlu, aralarında 'Çıplak Vatandaşlar', 'Kırmızı', 'Özel Hayatlar' ve 'Gel Evlenelim Yürü Boşanalım gibi ünlü oyunların da yer aldığı çok sayıda tiyatro oyununda oyuncu ve koreograf olarak yer almıştı.
Oyuncu Okan Bayülgen de Twitter hesabından, hayatını kaybeden sanatçı Erdal Uğurlu için paylaşımda bulundu.
Bayülgen paylaşımında, "Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey, sen diğer her şeyde öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Detaylar geldikçe haberimizde gelişmelere yer verilecektir.