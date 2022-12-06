Türk Yıldızları'na ait uçak düştü son dakika! Konya'da askeri eğitim uçağı neden düştü? F-5 eğitim uçağı özellikleri...

Türk Yıldızları Akrotimi 1992 yılından itibaren F-5 uçakları ile uçmaktadır. F-5A/B Freedom Fighter ve F-5E/F Tiger II düşük maliyeti olan ve kolay bakım yapılabilen bir gelişmiş eğitim uçağıdır. SSCB ve Doğu Blokundaki karşılığı L-39 Albatrostur. Birleşik Devletler Hava kuvvetlerinde Top Gun tarzı savaş eğitim okullarında eğitim uçağı olarak kullanılmaktadır. Uçak günümüz teknolojisinden geri kalmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri de bir modernizasyon çalışması ile bu uçakları eğitim uçağı olarak bir müddet daha kullanmayı planlamaktadır.