Türk Yıldızları'na ait uçak düştü son dakika! Konya'da askeri eğitim uçağı neden düştü? F-5 eğitim uçağı özellikleri...

Konya'nın Karatay ilçesinde Türk Yıldızları'na ait bir F-5 eğitim uçağı düştü. Cezaevi yakınında boş bir yere düşen uçağın pilotu, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle yere indi. İşte detaylar...
KONYA'DA ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?
SON DAKİKA HABERİ! Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, ''F5 uçağımız kuş çarpması sonucu Konya'da kaza kırıma uğradı.'' denildi.
ÖLÜ YARALI VAR MI?
Pilot kaza esnasında uçaktan atlayarak kurtuldu. Pilot Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, gelen son dakika bilgisine göre sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
F5 EĞİTİM UÇAĞI ÖZELLİKLERİ
1965 yılından günümüze kadar, toplam 232 adet F-5 uçağı Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmiştir. İlk F-5 uçakları Aralık 1965 tarihinde gemi ile Türkiye'ye getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarihinde ilk kez 23 Kasım 1966 tarihinde F-5A uçakları tarafından Atlantik Okyanusu havadan geçilmiştir. 2002 yılında 48 adet uçak modernize edilerek F-5 2000 adı verilmiştir. 132, 151, 152, 161, 162 ve 184'üncü Filo Komutanlıklarında Av-önleme, Av-bombardıman ve Keşif rollerinde görev yapmıştır. 1966 - 1971 yılları arasında Coşkun Akrotimi F-5 uçakları ile uçmuştur. F-5 uçakları hâlihazırda 133'üncü ve 134'üncü Filo Komutanlıklarında görev yapmaktadır.
Türk Yıldızları Akrotimi 1992 yılından itibaren F-5 uçakları ile uçmaktadır. F-5A/B Freedom Fighter ve F-5E/F Tiger II düşük maliyeti olan ve kolay bakım yapılabilen bir gelişmiş eğitim uçağıdır. SSCB ve Doğu Blokundaki karşılığı L-39 Albatrostur. Birleşik Devletler Hava kuvvetlerinde Top Gun tarzı savaş eğitim okullarında eğitim uçağı olarak kullanılmaktadır. Uçak günümüz teknolojisinden geri kalmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri de bir modernizasyon çalışması ile bu uçakları eğitim uçağı olarak bir müddet daha kullanmayı planlamaktadır.