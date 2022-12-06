Saadet zinciri olayı nedir? Saadet zinciri suç mu? Saadet zincirinin kurucusu kimdir?

"KAMU BANKASINDA ÇALIŞIP MAĞDURLARA KREDİ ÇIKARTMIŞ"

Mağdurlardan birçoğunun sisteme zanlıların eşi ve annesi tarafından kamu bankasından aldıkları kredi ile girdiğini de belirten Yaralı şöyle devam etti:

"Faillerden E.P.'nin eşi A.P., bir devlet bankasında çalışıyor. Bu olayı banka personelleri dahil, bankanın büyük yatırımcı olan müşterilerine, 'Sizlere yüksek kredi çıkartabilirim, garantili bir iş, risk yok' diye birçok insana kredi vererek saadet zincirine girmelerine neden oluyorlar"