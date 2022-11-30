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    • Haberler
    • 30.11.2022 10:34
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    • 30.11.2022 10:34
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    Sağlık Bakanlığı 5.831 HEMŞİRE alımı ÖSYM Başvuru Kılavuzu 2022! İŞKUR ÖSYM lisans, ortaöğretim sözleşmeli Hemşire alımı İL İL KONTENJANLAR!

    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 5.831 hemşire alımı için araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 5 bin 831'i hemşirelerden oluşuyor. İşte Sağlık Bakanlığı 5.831 HEMŞİRE alımı ÖSYM Başvuru Kılavuzu 2022! İŞKUR ÖSYM lisans, ortaöğretim sözleşmeli Hemşire alımı İL İL KONTENJANLAR!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 5.831 HEMŞİRE alımı ÖSYM Başvuru Kılavuzu 2022!

    Sağlık Bakanlığı personel alımları arama motorlarında araştırılıyor. Bugün başlayacak sözleşmeli personel alımı için başvurular merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığı 5.831 HEMŞİRE alımı ÖSYM Başvuru Kılavuzu 2022! İŞKUR ÖSYM lisans, ortaöğretim sözleşmeli Hemşire alımı İL İL KONTENJANLAR!

    HEMŞİRE ALIMI BAŞVURULARI!

    Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.

    ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU!

    KPSS-2022/11 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    Adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

    Tercih işlemleri, KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

        YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

        SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

        ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.
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        Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı 5.831 HEMŞİRE alımı ÖSYM Başvuru Kılavuzu 2022! İŞKUR ÖSYM lisans, ortaöğretim sözleşmeli Hemşire alımı İL İL KONTENJANLAR!
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