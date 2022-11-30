Sağlık Bakanlığı personel alımları arama motorlarında araştırılıyor. Bugün başlayacak sözleşmeli personel alımı için başvurular merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığı 5.831 HEMŞİRE alımı ÖSYM Başvuru Kılavuzu 2022! İŞKUR ÖSYM lisans, ortaöğretim sözleşmeli Hemşire alımı İL İL KONTENJANLAR!
HEMŞİRE ALIMI BAŞVURULARI!
Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.
KPSS-2022/11 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.