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    • Memur
    • 04.12.2022 07:01
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    • 04.12.2022 07:01
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    Sağlık Bakanlığı 2022 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Bölge hizmet grupları - Nitelik kodları! KPSS şartsız sosyal çalışmacı, şoför...

    Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı yapacak. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu yayımlandı. 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak başvurular için araştırmalar yapılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı 2022 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte Bölge hizmet grupları - Nitelik kodları! KPSS şartsız sosyal çalışmacı, şoför...

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 2022 işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

    Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı yapacak. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu yayımlandı. 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak başvurular için araştırmalar yapılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı 2022 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte Bölge hizmet grupları - Nitelik kodları! KPSS şartsız sosyal çalışmacı, şoför...

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 30 Kasım 2022 itibariyle başladı.Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

    PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonları ve başvuru şartları KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda yer alıyor.

    👉SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.

    Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

    İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İŞKUR

        11 BİN 317 İŞÇİ ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

        261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,
        154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,
        275 Elektrikçi ( Genel ),
        3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ( Güvenlik Görevlisi )

        604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,
        284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
        188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,
        791 Klinik Destek Elemanı,
        121 Marangoz,
        5080 Temizlik Hizmetleri ( Temizlik Görevlisi )

        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

        İŞKUR ile yayımlanan işçi alımlarına başvurular bazı nitelikler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda genel olarak;

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Kamu haklarından mahrum olmamak,

        - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

        - Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

        - 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

        - Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak,

        BİRDEN FAZLA POZİSYONA BAŞVURU YAPILAMAYACAK

        İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için başvurularda kişilerin "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi"nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

        LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU NİTELİK KODLARI NEDİR?

        Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımları nitelik kodları ile yapılmaktadır. Bu kapsamda ÖSYM resmi internet sitesinde Sağlık Bakanlığı nitelik kodları verilmemiştir. Mezuniyete göre nitelik kodlarını sizlere paylaşıyoruz. İlgili nitelik kodları geçmiş tercih kılavuzuna aittir.

        Lise ( Ortaöğretim ) Mezunları İçin Nitelik Kodları

        Nitelik Kodu: 2087 Ortaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

        Nitelik Kodu: 2089 Ortaöğretim Kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı - Anestezi Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

        Nitelik Kodu: 2091 Ortaöğretim Kurumlarının Çevre Sağlığı Alanı - Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

        Nitelik Kodu: 2097 Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı - Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

        Nitelik Kodu: 2099 Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 2125 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 2125 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 2125 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 6506 B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

            Nitelik Kodu: 6510 C Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

            Nitelik Kodu: 6514 D Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

            Nitelik Kodu: 7302 18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 75'inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Mezkur Yönetmeliğin geçici 10'uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak "E" ibaresinin ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olanların da tercih edebilmeleri mümkündür. Yine aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eski sürücü belgelerinin 31/12/2024 tarihine kadar yeni sürücü belgeleri ile değiştirebilmesi öngörüldüğünden eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir.

            Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları:

            Nitelik Kodu: 3005 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3007 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3008 Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3009 Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3011 Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3013 Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3015 Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3016 Podoloji önlisans programından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3023 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3020 Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3024 Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3025 Pataloji Laboratuar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3029 Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3031 Optisyenlik veya Optometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3033 Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3037 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3039 Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3041 Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3045 İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3047 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3051 Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3057 Diyaliz önlisans programından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 3064 Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol önlisans programlarının birinden mezun olmak.

            Lisans Mezunu Nitelik Kodları:

            Nitelik Kodu: 4131 Psikoloji lisans programından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 4148 Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 4177 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 4524 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 4525 İstatistik veya Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 4531 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 4571 Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 4577 Biyomedikal Mühendisliği veya Tıp Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 4587 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 4597 Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 4599 Perfüzyon lisans programından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 4600 Ergoterapi lisans programından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 4601 Dil ve Konuşma Terapisi lisans programından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 4602 Odyoloji lisans programından mezun olmak.

            Nitelik Kodu: 4603 Ebelik lisans programından mezun olmak.

                Nitelik Kodu: 4605 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

                Nitelik Kodu: 4611 Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

                Nitelik Kodu: 4669 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

                Nitelik Kodu: 4677 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

                Nitelik Kodu: 4703 Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

                Nitelik Kodu: 4797 Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

                Nitelik Kodu: 7332 Dil ve Konuşma Terapisti pozisyonlarına, dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

                Nitelik Kodu: 7333 Odyolog pozisyonlarına, odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

                Nitelik Kodu: 7334 Perfüzyonist pozisyonlarına, perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

                Nitelik Kodu: 7335 Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına, fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.
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                Haberler Memur Sağlık Bakanlığı 2022 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Bölge hizmet grupları - Nitelik kodları! KPSS şartsız sosyal çalışmacı, şoför...
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