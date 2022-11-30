Sağlık Bakanlığı 15.537 Tıbbi Sekreter alımı başvuru şartları, İL İL kontenjan listesi! ÖSYM Tıbbi sekreter alımı 2022 BAŞVURU ekranı!

Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreterlik tercih başvurusu için aramalar hız kazandı. Bakanlıkça, 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183'ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31.183 personel alımı tercihleri bugün başlıyor!
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 15.537 TIBBİ SEKRETER ALIMI MÜJDESİ!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi hesabından istihdam açıklamasında bulundu. Bakan Koca, ''Çok yakında aramıza 15.537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32.000'e ulaşacak. Her poliklinikte bir tıbbi sekreterimiz olduğunda sağlık sistemimizde bu sayılarla ölçülemeyecek bir değişim olmasını bekliyoruz. Çünkü anahtar sözcük, iletişimi yönetmek.'' ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI TIBBİ SEKRETER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?
Bakanlıkça, 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183'ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31.183 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.
30 Kasım'da tıbbi sekreter alımı tercih başvurusu da bugün başlayacak!