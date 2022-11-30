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    • Haberler
    • 30.11.2022 10:18
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    • 30.11.2022 10:18
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    Sağlık Bakanlığı 15.537 Tıbbi Sekreter alımı başvuru şartları, İL İL kontenjan listesi! ÖSYM Tıbbi sekreter alımı 2022 BAŞVURU ekranı!

    Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı için araştırmalar hız kazandı. Bakan Koca, "15.537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32.000'e ulaşacak" demişti. Binlerce aday tıbbi sekreter alımı için tercih ekranını araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı 15.537 Tıbbi Sekreter alımı başvuru şartları, İL İL kontenjan listesi!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 15.537 Tıbbi Sekreter alımı başvuru şartları, İL İL kontenjan listesi!

    Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreterlik tercih başvurusu için aramalar hız kazandı. Bakanlıkça, 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183'ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31.183 personel alımı tercihleri bugün başlıyor!

    SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 15.537 TIBBİ SEKRETER ALIMI MÜJDESİ!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi hesabından istihdam açıklamasında bulundu. Bakan Koca, ''Çok yakında aramıza 15.537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32.000'e ulaşacak. Her poliklinikte bir tıbbi sekreterimiz olduğunda sağlık sistemimizde bu sayılarla ölçülemeyecek bir değişim olmasını bekliyoruz. Çünkü anahtar sözcük, iletişimi yönetmek.'' ifadelerini kullandı.


    SAĞLIK BAKANLIĞI TIBBİ SEKRETER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

    Bakanlıkça, 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183'ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31.183 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    30 Kasım'da tıbbi sekreter alımı tercih başvurusu da bugün başlayacak!

        SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA!

        ÖSYM son dakika duyurdu:

        "Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.

        İşte, Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı ve branş ve kontenjan dağılımı...

        2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

        Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

        30 bin pesonel alımı için adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

        11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Buna göre başvurular İŞKUR üzerinden başladı.
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        Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı 15.537 Tıbbi Sekreter alımı başvuru şartları, İL İL kontenjan listesi! ÖSYM Tıbbi sekreter alımı 2022 BAŞVURU ekranı!
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