CTE Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri ne zaman bitecek? CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI SON DAKİKA? E-L-T tipi açık-kapalı...

Son dakika... Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi izinleriyle ilgili açıklama geldi. Peki CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI SON DAKİKA? CTE Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri ne kadar, kaç gün uzatıldı mı? Kasım, Aralık 2022 cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? E-L-T tipi açık-kapalı...