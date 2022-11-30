CTE Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri ne zaman bitecek? CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI SON DAKİKA? E-L-T tipi açık-kapalı...

Son dakika... Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi izinleriyle ilgili açıklama geldi. Peki CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI SON DAKİKA? CTE Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri ne kadar, kaç gün uzatıldı mı? Kasım, Aralık 2022 cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? E-L-T tipi açık-kapalı...
CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN UZATILDI?
SON DAKİKA! Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.