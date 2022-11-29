VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? burs.vgm.gov.tr BURS Sonuç ekranı! VGM üniversite lise burs ÖDEME TAKVİMİ 2022-23!

VGM burs başvuru sonuçları başvuru yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Kasım ayı içerisinde tamamlanan önlisans ve lisans burs başvurusunun ardından gözler VGM burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar haberimizde!
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR
VGM burs başvuru işlemleri 30 Kasım'da sona erecek.
VGM BURSU NE KADAR?
2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir.