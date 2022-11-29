VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? burs.vgm.gov.tr BURS Sonuç ekranı! VGM üniversite lise burs ÖDEME TAKVİMİ 2022-23!

VGM burs başvuru sonuçları başvuru yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Kasım ayı içerisinde tamamlanan önlisans ve lisans burs başvurusunun ardından gözler VGM burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar haberimizde!