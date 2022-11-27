İŞKUR MSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB personel alımı kuraları ne zaman? 18 ilde 69 farklı kadroya...

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB personel alımı başvuruları olumlu olan adaylar, kura çekiminin ardından düzenlenecek olan sınava girmeye hak kazanacak. Bu sınavdan başarılı sonuç olan adaylar ise uygun pozisyonlara yerleştirilecek.

Ancak sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik bir açıklama gelmedi. Kura çekiminin 8 Aralık'ta yapılacak olması göz önünde bulundurulurken, başvuru sonuçlarının bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde, 89 farklı meslekten personel alımına ilişkin ilanı yayınladı. 21 Kasım'da başlayan MSB işçi alımı başvuruları, 25 Kasım 2022 tarihinde tamamlandı.