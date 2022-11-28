DHBT mülakata çağrılma puanı 2022! KPSS DHBT mülakat ne zaman? DHBT hangi puan türü? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

KPSS DHBT mülakat tarihi, mülakata çağrılma puanı adayların gündeminde yer alıyor. DHBT sözlü mülakat sınavı hakkında bir çok soru araştırılıyor. Peki KPSS DHBT mülakat ne zaman? DHBT hangi puan türü? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? DHBT mülakata çağrılma puanı 2022 kaç?
DHBT SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI 2022!
KPSS DHBT soruları ve cevapları yayımlandı. 2022 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı) Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına yapılan atamalarda belirleyici olduğundan adaylar için oldukça önemli. Sınav sonuçları 16 Aralık'ta açıklanacak.
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DHBT MÜLAKAT NE ZAMAN, PUANI KAÇ?
DHBT mülakatı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır. Öte yandan Diyanet taban puanları ise şöyle;
4-B KKÖ ilahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37
İhaliyat ön lisans + lmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32
İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49
4-Bİ-H ilahiyat fakültesi sözlü sınav 70, KPSS puanı 51,77
İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90