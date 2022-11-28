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    • Haberler
    • 28.11.2022 11:54
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    • 28.11.2022 11:55
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    DHBT mülakata çağrılma puanı 2022! KPSS DHBT mülakat ne zaman? DHBT hangi puan türü? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

    DHBT sınavı tamamlandı. 27 Kasım'da uygulanan sınavın soru ve cevapları da ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar şimdi mülakat tarihini merak ediyor. Peki KPSS DHBT mülakat ne zaman? DHBT hangi puan türü? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte DHBT mülakata çağrılma puanı 2022 ve diğer detaylar...

    KPSS P124 PUAN TÜRÜ NEDİR?

    KPSS DHBT mülakat tarihi, mülakata çağrılma puanı adayların gündeminde yer alıyor. DHBT sözlü mülakat sınavı hakkında bir çok soru araştırılıyor. Peki KPSS DHBT mülakat ne zaman? DHBT hangi puan türü? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? DHBT mülakata çağrılma puanı 2022 kaç?

    DHBT SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI 2022!

    KPSS DHBT soruları ve cevapları yayımlandı. 2022 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı) Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına yapılan atamalarda belirleyici olduğundan adaylar için oldukça önemli. Sınav sonuçları 16 Aralık'ta açıklanacak.

    DHBT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DHBT MÜLAKAT NE ZAMAN, PUANI KAÇ?

    DHBT mülakatı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır. Öte yandan Diyanet taban puanları ise şöyle;

    4-B KKÖ ilahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37
    İhaliyat ön lisans + lmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32
    İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49
    4-Bİ-H ilahiyat fakültesi sözlü sınav 70, KPSS puanı 51,77
    İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90

        DHBT DİYANET İMAM HATİP, MÜEZZİN, KAYYIM DİN HİZMETLERİ TABAN PUANLARI

        KPSS DHBT Puan Türleri Katsayıları

        KPSS P122 TÜRÜ NEDİR?

        KPSS DHBT oturumlarına katılacak olan adaylardan ortaöğretim (lise) düzeyinde mezun olan İmam Hatip ve dengi liselerden mezun adayların Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak atanmaları için hesaplanacak olan puan türleri KPSS P122 puan türüdür.

        KPSS P123 PUAN TÜRÜ NEDİR?

        KPSS DHBT'ye ön lisans düzeyinden katılacak olan adaylar için hesaplanacak puan türüdür.

        KPSS P124 PUAN TÜRÜ NEDİR?

        KPSS DHBT'ye lisans düzeyinde giren adaylar için hesaplanan puan türüdür. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır.

        DHBT 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

        ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT sınavından 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. DHBT sınavında yapılan net sayısı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

            KPSS DHBT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

            KPSS DHBT puanı KPSSP122 ortaöğretim, KPSSP123 ön lisans ve KPSSP124 lisans türünde olmak üzere üç farklı puan türünde hesaplanmaktadır.

            DHBT sınavına katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak "Değerlendirme" maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

            Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.

            Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar,

            100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az "1 ham puanı (net)" bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.
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            Saçma sapan adam
            Haberler Haberler DHBT mülakata çağrılma puanı 2022! KPSS DHBT mülakat ne zaman? DHBT hangi puan türü? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
                SON DAKİKA