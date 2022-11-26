Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim kredi borçlarının yeniden yapılandırılma süreci ve öğrencilerin yapması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "An itibarıyla da e-devlet üzerinden endeks tutarlarına erişimi de başlattığımızı müjdelemek istiyorum. Endeks kaldırılmış borç tutarlarını gençlerimiz ödeyebilirler." ifadelerine yer verdi. Peki, KYK Endeks kaldırılmış borç tutarları nasıl ödenir? FAİZSİZ KAÇ TL borcum var? İşte merak edilenler!
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ÖĞRENİM SONUNDAN 2 YIL SONRA BAŞLAYACAK
Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.
ÇALIŞMADIĞINI TEYİT ETTİĞİ TAKDİRDE...
Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.