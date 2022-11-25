A, B, C,D sınıfı ehliyet fiyatları! 2023 sürücü belgesi ödemesi... 2023 pasaport ve ehliyet harçları güncellendi!

Vergi, harç ve cezaların artışının hesaplanmasında kullanılan yeniden değerleme oranı ekim enflasyonuyla netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa yeni yılda vergi ve harçlar yüzde 122.93 artacak. Peki, pasaport ve ehliyet harçları ne kadar? İşte merak edilenler...
EHLİYET FİYATLARI 2023 NE KADAR OLACAK?
2023 ehliyet fiyatı B sınıfı ehliyet harcı 2 bin 489 lira olacak.
2023 YILI PASAPORT HARÇLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı ve pasaport harçları şu fiyata yükseldi:
6 aya kadar: 689.74 TL (309.40 TL)
1 yıl: 1083.12 TL (452.30 TL)
2 yıl: 1646.11 TL (738.40 TL)
3 yıl: 2338.53 TL (1049.00 TL)
3 yıldan fazla: 3295.70 TL (1478.30 TL)