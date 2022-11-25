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    • Haberler
    • 25.11.2022 12:05
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    • 25.11.2022 12:05
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    A, B, C,D sınıfı ehliyet fiyatları! 2023 sürücü belgesi ödemesi... 2023 pasaport ve ehliyet harçları güncellendi!

    2023 Yılına girmeden önce yeni yılda uygulanması beklenen bazı resmi belgelerin fiyatları gündeme geldi.

    takvim.com.tr
    2023 pasaport ve ehliyet harçları güncellendi!

    Vergi, harç ve cezaların artışının hesaplanmasında kullanılan yeniden değerleme oranı ekim enflasyonuyla netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa yeni yılda vergi ve harçlar yüzde 122.93 artacak. Peki, pasaport ve ehliyet harçları ne kadar? İşte merak edilenler...

    EHLİYET FİYATLARI 2023 NE KADAR OLACAK?

    2023 ehliyet fiyatı B sınıfı ehliyet harcı 2 bin 489 lira olacak.

    2023 YILI PASAPORT HARÇLARI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı ve pasaport harçları şu fiyata yükseldi:

    6 aya kadar: 689.74 TL (309.40 TL)

    1 yıl: 1083.12 TL (452.30 TL)

    2 yıl: 1646.11 TL (738.40 TL)

    3 yıl: 2338.53 TL (1049.00 TL)

    3 yıldan fazla: 3295.70 TL (1478.30 TL)

        2023 YILI EHLİYET HARÇLARI

        A sınıfı sürücü belgesi harcı 370.40 TL'den 825.73 TL'ye çıktı.

        B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116.90 TL'den 2 bin 489.90 TL'ye yükseldi.

        TRAFİK CEZALARI DA ZAMLANACAK

        Yeni yılda trafik cezaları da bu oranda artacak. Emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya yükselecek. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak. Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 Lira ceza kesilecek. Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.
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        Haberler Haberler A, B, C,D sınıfı ehliyet fiyatları! 2023 sürücü belgesi ödemesi... 2023 pasaport ve ehliyet harçları güncellendi!
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