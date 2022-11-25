KYK sonuçları AÇIKLANDI MI 2022? KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Kredi/burs çıktığını nasıl anlarım?

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?



2022 yılında belirlenen miktarlara göre KYK burs ve kredi ücreti olarak Lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.700 lira ve son olarak Doktora öğrencilerine 2. bin 550 lira burs ödemesi yapılıyor. 2023 yılında yeni miktarların açıklanacağı tahmin ediliyor.