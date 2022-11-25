KYK sonuçları AÇIKLANDI MI 2022? KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Kredi/burs çıktığını nasıl anlarım?

2022 KYK burs başvurusu sonuç sorgulama ekranını sabahs saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılıyor. Eğitim hayatına ekonomik anlamda büyük katkı sağlayan KYK burs sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte merak edilen tüm bilgiler...
KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2022 yılında belirlenen miktarlara göre KYK burs ve kredi ücreti olarak Lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.700 lira ve son olarak Doktora öğrencilerine 2. bin 550 lira burs ödemesi yapılıyor. 2023 yılında yeni miktarların açıklanacağı tahmin ediliyor.