Düzce kira ve eşya yardımı kimlere yapılacak? Düzce kira ve eşya yardımı nasıl alınır? 30 bin TL kira, 90 bin TL'ye kadar eşya yardımı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremzedelere yardım yapılacağını açıkladı. Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem sonrası devletten yardım eli uzandı. Peki Düzce kira ve eşya yardımı nasıl alınır? Düzce kira ve eşya yardımı kimlere yapılacak? 30 bin TL kira, 90 bin TL'ye kadar eşya yardımı...
DÜZCE'DE 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Düzce'de 23 Kasım günü saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panik nedeniyle 1'i ağır 93 kişi yaralandı.
Tekirdağ'dan İzmir'e kadar birçok ilde hissedilen sarsıntının ardından bölgedeki artçı sarsıntılar devam ederken, kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü.
BİRİ AĞIR 93 KİŞİ YARALANDI
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kentteki spor salonları, fırınlar ve lokantılar açık. Kamu binalarında kayda değer bir hasar yok" dedi. Spor ve Gençlik Bakanı Muammer Kasapoğlu ise Yurt binalarının açık olduğu ve yurtlarda hasar olmadığını bildirdi.