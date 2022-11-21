VGM Üniversite burs başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? VGM burs ödeme tarihleri! VGM Yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı?

VGM bursları hakkında aramalar hız kazandı. VGM ortaöğrenim burs başvuruları 7 Kasım tarihinde alınmaya başlandı ve 21 Kasım'da sona erecek. Bu gelişmelerin ardından 2022-23 VGM yükseköğrenim burs başvuruları için tarihler belli oldu. Peki, VGM Yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı? VGM Üniversite burs başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? VGM Burs Ödeme Tarihleri!