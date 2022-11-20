2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman sona erecek. Öğrenciler ne zaman ders başı yapacağını merak edip araştırıyor. Peki, YARIN (21 Kasım) okul var mı? 21 Kasım Pazartesi kaç ders işlenecek? 2. ara tatil ne zaman başlayacak? MEB tatil takvimi 2022-23!