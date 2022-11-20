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    • Haberler
    • 20.11.2022 08:49
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    • 20.11.2022 08:49
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    YARIN (21 Kasım) okul var mı? 21 Kasım Pazartesi kaç ders işlenecek? 2. ara tatil ne zaman başlayacak? MEB tatil takvimi 2022-23!

    2022 - 2023 eğitim öğretim yılı içersinde ilk ara tatil 14 Kasım Pazartesi tarihinde başladı. Öğrenciler Kasım ara tatilinin ardından 19 milyon öğrenci ders başı yapacak. Peki, 21 Kasım okul var mı? 21 Kasım Pazartesi kaç ders işlenecek? 2. ara tatil ne zaman başlayacak? MEB tatil takvimi 2022-23!

    takvim.com.tr
    YARIN 21 Kasım okul var mı?

    2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman sona erecek. Öğrenciler ne zaman ders başı yapacağını merak edip araştırıyor. Peki, YARIN (21 Kasım) okul var mı? 21 Kasım Pazartesi kaç ders işlenecek? 2. ara tatil ne zaman başlayacak? MEB tatil takvimi 2022-23!

    21 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI?

    14 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan birinci dönem ara tatili, 8 Kasım Cuma sona erdi. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

    YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler 16 Haziran'da yaz tatiline girecek.
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        Haberler Haberler YARIN (21 Kasım) okul var mı? 21 Kasım Pazartesi kaç ders işlenecek? 2. ara tatil ne zaman başlayacak? MEB tatil takvimi 2022-23!
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