2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman sona erecek. Öğrenciler ne zaman ders başı yapacağını merak edip araştırıyor. Peki, YARIN (21 Kasım) okul var mı? 21 Kasım Pazartesi kaç ders işlenecek? 2. ara tatil ne zaman başlayacak? MEB tatil takvimi 2022-23!
21 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI?
14 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan birinci dönem ara tatili, 8 Kasım Cuma sona erdi. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.