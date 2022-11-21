Batuhan Bostancı neden, nasıl öldü? Abdurrahim Albayrak'ın torunu kim? Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı? 'Ne söyleyeceğimi bilmiyorum'

Son dakika Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu hayatını kaybetti. Peki Abdurrahim Albayrak'ın torunu kim? Batuhan Bostancı neden, nasıl öldü? Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı?
ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN TORUNU BATUHAN BOSTANCI KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?
Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti.
Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü.
''ÜZÜNTÜMÜ TARİF ETMEM İMKANSIZ''
Öte yandan yürek yakan bir paylaşımda bulunan Abdürrahim Albayrak, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım, bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu... Üzüntümü tarif etmem imkânsız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet makamına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum..." ifadelerini kullandı.
PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI
Süper Lig kulüpleri de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Albayrak ailesine taziye mesajları yolladı…