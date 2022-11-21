Batuhan Bostancı neden, nasıl öldü? Abdurrahim Albayrak'ın torunu kim? Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı? 'Ne söyleyeceğimi bilmiyorum'

''ÜZÜNTÜMÜ TARİF ETMEM İMKANSIZ''

Öte yandan yürek yakan bir paylaşımda bulunan Abdürrahim Albayrak, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım, bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu... Üzüntümü tarif etmem imkânsız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet makamına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum..." ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Süper Lig kulüpleri de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Albayrak ailesine taziye mesajları yolladı…