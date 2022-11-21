AÖL 1. dönem sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre AÖL sınav tarihleri belli oldu ancak sınavın tam günü ve saati hakkında bilgi gelmedi. Peki, AÖL açık lise sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise 1. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? MEB AÖL sınav takvimi 2022-23!
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.
Yayınlanan takvimde sınavın tam günü ve saati duyurulmadı. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesi sonrası detaylı takvimin ilan edilmesi bekleniyor.