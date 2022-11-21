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    • Haberler
    • 21.11.2022 18:56
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    • 21.11.2022 18:56
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    AÖL açık lise sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise 1. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? MEB AÖL sınav takvimi 2022-23!

    AÖL 1. dönem sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Binlerce açık lise öğrencisi 2022-2023 eğitim yılı 1. dönem sınav tarihleri hakkındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, AÖL açık lise sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise 1. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? MEB AÖL sınav takvimi 2022-23!

    takvim.com.tr
    AÖL açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

    AÖL 1. dönem sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre AÖL sınav tarihleri belli oldu ancak sınavın tam günü ve saati hakkında bilgi gelmedi. Peki, AÖL açık lise sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise 1. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? MEB AÖL sınav takvimi 2022-23!

    AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

    Yayınlanan takvimde sınavın tam günü ve saati duyurulmadı. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesi sonrası detaylı takvimin ilan edilmesi bekleniyor.

        AÖL OTURUMLARI ONLİNE MI OLACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde, AÖL 1. dönem sınavlarının online olarak internet üzerinden yapılacağı açıklandı.

        Açık Lise, online sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden düzenlenmektedir. Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.

        Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.
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        Haberler Haberler AÖL açık lise sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise 1. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? MEB AÖL sınav takvimi 2022-23!
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