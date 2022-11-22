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    • Haberler
    • 22.11.2022 08:56
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    • 22.11.2022 08:56
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    AUZEF vize sınav sonuçları SORGULAMA! AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF Akademik Takvim 2022-23!

    AUZEF sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları hafta sonu sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda tamamlandı. Sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler ve AUZEF Akademik Takvim 2022-23!

    takvim.com.tr
    AUZEF vize sınav sonuçları SORGULAMA!

    AUZEF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler arama motorlarına yöneldi. . Yapılan değerlendirme sonrası AUZEF vize sonuçları öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF Akademik Takvim 2022-23!

    AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

    AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. Ancak vize sonuçlarının 27 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

    2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

    Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

        SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

        AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor. Bitirme/telafi sınavının etki oranı %60 Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı ise %40'tır.



        Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)
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        Haberler Haberler AUZEF vize sınav sonuçları SORGULAMA! AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF Akademik Takvim 2022-23!
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