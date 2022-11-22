AUZEF vize sınav sonuçları SORGULAMA! AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF Akademik Takvim 2022-23!

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler arama motorlarına yöneldi. . Yapılan değerlendirme sonrası AUZEF vize sonuçları öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF Akademik Takvim 2022-23!
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.
AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. Ancak vize sonuçlarının 27 Kasım'da açıklanması bekleniyor.
2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ
Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023