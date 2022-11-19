UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI PDF İNDİR || MEB 2022 Uzman ve baş öğretmenlik sınavı soruları ve cevapları yayımlandı!

MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (uzman öğretmenlik) 19 Kasım'da uygulanacak. Sınav hakkında bazı bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler!
UZMAN ÖĞRETMENLİK SORULARI VE CEVAPLARI
Uzman öğretmenlik sınavıyla ilgili detaylar adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgelerini 14 Kasım Pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav giriş yerleri de belli oldu. Uzman ve başöğretmenlik sınavına katılacak öğretmenlerin, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecekleri bildirildi.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek. Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.