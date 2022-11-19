Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 19.11.2022 14:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2022 14:14
    ABONE OL

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI PDF İNDİR || MEB 2022 Uzman ve baş öğretmenlik sınavı soruları ve cevapları yayımlandı!

    MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (uzman öğretmenlik) 19 Kasım'da uygulandı. Sınav hakkında bazı bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Adaylar yayınlanacak olan cevap anahtarı ile puan hesaplama işlemini şimdiden gerçekleştirebiliyor. Bu anlamda uzman öğretmenlik sınavı soruları ve cevapları (cevap anahtarı) yayımlandı.

    takvim.com.tr
    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI PDF İNDİR

    MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (uzman öğretmenlik) 19 Kasım'da uygulanacak. Sınav hakkında bazı bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SORULARI VE CEVAPLARI

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Uzman öğretmenlik sınavıyla ilgili detaylar adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgelerini 14 Kasım Pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav giriş yerleri de belli oldu. Uzman ve başöğretmenlik sınavına katılacak öğretmenlerin, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecekleri bildirildi.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek. Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SORU DAĞILIMI

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sınav kitapçığında bulunan konular ve konulara ait soru dağılımları

        Konu Başlığı Soru Sayısı

        Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 15

        Ölçme ve Değerlendirme 12

        Özel Eğitim ve Rehberlik 15

        Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları 10

        Eğitimde Kapsayıcılık 12

        Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 10

        Sosyal Etkileşim ve İletişim 10

        Dijital Yetkinlik 8

        Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 8
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6’lı dalga konusu oldu
        Haberler Haberler UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI PDF İNDİR || MEB 2022 Uzman ve baş öğretmenlik sınavı soruları ve cevapları yayımlandı!
            SON DAKİKA