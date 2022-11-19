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    • Haberler
    • 19.11.2022 10:00
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    • 19.11.2022 10:00
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    Uzman Öğretmenlik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Uzman Öğretmenlik baraj puanı 2022 var mı? Puan hesaplama nasıl yapılır?

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Öğretmenler sınav hakkında bazı detayları merak edip araştırıyor. Peki, Uzman Öğretmenlik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Uzman Öğretmenlik baraj puanı 2022 var mı? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? KPSS ortaöğretim baraj puanı 2022: KPSS’de memur olabilmek için kaç puan alınmalı?

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Öğretmenler sınav hakkında bazı detayları merak edip araştırıyor. Peki, Uzman Öğretmenlik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Uzman Öğretmenlik baraj puanı 2022 var mı? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022'de yapılacak. Sınav saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA?

    Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak.

    Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

        4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

        Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA

        * Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

        * Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

        * Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

        * Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        * Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        * Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

        SERTİFİKA NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

        Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların uzman ve başöğretmenlik sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. Uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek.

        Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği"ne göre, öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

        Uzman öğretmenliğe, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan ve uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler başvuru yaptı.

        Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, başöğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler başvurdu.

        Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutuldu.
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        Haberler Haberler Uzman Öğretmenlik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Uzman Öğretmenlik baraj puanı 2022 var mı? Puan hesaplama nasıl yapılır?
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