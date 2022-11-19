Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Öğretmenler sınav hakkında bazı detayları merak edip araştırıyor. Peki, Uzman Öğretmenlik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Uzman Öğretmenlik baraj puanı 2022 var mı? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022'de yapılacak. Sınav saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA?
Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak.
Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.