19 Kasım PTT Doğalgaz tüketim destek parası sorgulama ekranı! Ödemeler nereden alınır? Doğalgaz destek ödemeleri YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan doğalgaz destek ödemelerinin ne zaman yatıp yatmadığı, nereden sorgulanacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan konuya ilişkin flaş açıklama geldi. Peki Doğalgaz destek ödemeleri YATTI MI? İşte 19 Kasım PTT Doğalgaz destek parası sorgulama ekranı!
19 KASIM DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Son dakika... Doğalgaz tüketim desteği ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Bakan Yanık, "Başvuruda bulunan ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon liralık destek verdik." bilgisini paylaştı.
DOĞALGAZ YARDIMI NASIL ALINIR?
Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?
Doğal gaz yardımlarından alt yapı bulunan ve doğal gaz aboneliği bulunan tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Doğal gaz desteği ücretleri 900 TL ile 2500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.