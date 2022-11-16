Başvurular için SON 3 GÜN! KPSS şartı yok! Lise mezunu olmak yeterli... İŞKUR 8.310 TL maaşla 40 yaş altı GÜVENLİK KAMU PERSONELİ alımı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya İnsan Kaynakları tarafından belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi statüde 100 özel güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Alımların açılmasının ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Belediye bünyesinde yer almak isteyen kadın ve erkek adaylar başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, güvenlik görevlisi alımı ne zaman? Güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
ANTALYA BELEDİYESİ GÜENLİK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?
Adaylar başvurularını 14 Kasım – 18 Kasım 2022 tarihleri arasında şahsen Yükselen Mah. Menderes Bulvarı Büyükşehir Hizmet Binası No:20 Muratpaşa/Antalya adresine yapabilecektir. Ön başvuru formunu doldurmak için şahsen başvurmak gerekiyor.
GÜVENLİK PERSONELİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
- Antalya ili sınırları içinde ikamet ediyor olmak
- Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik kimlik kartına sahip olmak (kimlik kartı süresinin dolmasına en az altı ay kalanların yeniden eğitim almış olmaları
- Tercihen en az lise ve dengi okul mezunu olmak
- 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma ve dış mekan çalışmasında engel bir durumu olmamak