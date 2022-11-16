Kanada ve Finlandiya'ya 50 bin TL maaşla 30 bin vasıflı vasıfsız işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve alım yapılan meslekler

Kanada ve Finlandiya çağdaş hayatıyla eğitim sisteminin kalitesiyle her daim adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Bilindiği üzere ülkemizde bilhassa son günlerde ekonomik sıkıntılar insanları yurtdışında çalışmaya itti! Bu noktada Kanada ve Finlandiya gibi ülkeler; hem hayat koşulları hem de çalışma şartları yönünden iddialı bir konumda yer almaktadır.
İşçi Alımına İlgi Var!
Nüfus düşüklüğünden dolayı son vakitlerde her iki ülkede işçi alımı yapmaya karar verdi. Vasıflı ve vasıfsız işçi alımında ön plana çıkan meslek grupları arasında %60'lık payı inşaat işçileri kapsıyor.
Geri kalan %40'lık pay ise hizmet sektörü olarak ön plana çıkıyor. İşçi alımının gelecek zamanlarda daha çok artırarak 60 binin üstüne çıkartılması beklenilen haberler arasında bulunuyor.