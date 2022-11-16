İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İlk ödemeler ne zaman yatacak?

İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı sabah saatlerinden itibaren araştırılır oldu. İBB tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlanacak. Peki İBB burs başvurusu açıklandı mı, neden açıklanmadı? İBB burs başvurusu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İlk ödemeler ne zaman yapılacak?
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
16 Kasım 2022 İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI SON DAKİKA HABERLERİ! İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta açıklanması beklenirken, konuya ilişkin açıklamaya yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
İBB burs sonuçlarının yatıp yatmadığını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
İBB BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs ücretini toplam 4500 TL olarak belirledi. Burs sonuçlarının açıklanmasıyla burs almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler üç parça şeklinde yatırılacak. Burs ödeme tarihleri, sonuçların açıklanması ile belli olacak. İBB burs ödemesinin ilk aralık ayında olması bekleniyor.