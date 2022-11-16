Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 17.11.2022 10:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2022 10:36
    ABONE OL

    İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İlk ödemeler ne zaman yatacak?

    İBB burs sonuçları 16 Kasım 2022 tarihi itibariyle sıkça araştırılmaya başlandı. Binlerce üniversite öğrencisi 26 Eylül-16 Ekim tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvurusunda bulunmuştu. Sonuçların bu hatfa açıklanması beklenirken internet arama motorlarında 'İBB burs başvurusu açıklandı mı, neden açıklanmadı? İBB burs başvurusu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?' sorularına yanıt aranıyor. İşte son dakika İBB burs sonuçları haberleri...

    İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, neden açıklanmadı?

    İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı sabah saatlerinden itibaren araştırılır oldu. İBB tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlanacak. Peki İBB burs başvurusu açıklandı mı, neden açıklanmadı? İBB burs başvurusu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İlk ödemeler ne zaman yapılacak?

    İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    16 Kasım 2022 İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI SON DAKİKA HABERLERİ! İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta açıklanması beklenirken, konuya ilişkin açıklamaya yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    İBB burs sonuçlarının yatıp yatmadığını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

    İBB BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022-2023 eğitim öğretim yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs ücretini toplam 4500 TL olarak belirledi. Burs sonuçlarının açıklanmasıyla burs almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler üç parça şeklinde yatırılacak. Burs ödeme tarihleri, sonuçların açıklanması ile belli olacak. İBB burs ödemesinin ilk aralık ayında olması bekleniyor.

        İBB BURS ŞARTLARI NELER?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
        Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
        Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
        Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
        Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
        Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
        Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Firari FETÖ’cü Bülent Keneş tutuştu İsveç basınına yalvardı
        Haberler Haberler İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İlk ödemeler ne zaman yatacak?
            SON DAKİKA