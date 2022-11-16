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    • Haberler
    • 16.11.2022 10:36
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    • 16.11.2022 10:36
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    16 Kasım İslam Memiş “O tarihe dikkat” dedi! Elinde altın, gümüş olanlar hemen baksın! Yükseliş piyasayı alt üst etti! tarumar

    Son zamanlarda yaşanan altın dalgalanmaları sonucunda altın yatırımcıları büyük bir endişe duyuyor. Altın fiyatları hakkında uzmanlar tarafından üst üste açıklamalar geliyor. Kısa bir süre önce ONS altın fiyatı 1600 dolar seviyesinden fırlayarak 1750 civarlarına kadar yükselmişti. Bu olayla birlikte geçtiğimiz haftalarda 997 lira olan gram altın fiyatı bin liranın üzerinden satışa çıktı. 16 Kasım tarihi itibariyle güncellenen altın fiyatları üzerine gram atlın 1060 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğunu merak eden yatırımcılar ''gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını ne kadar?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları

    takvim.com.tr
    İslam Memiş “O tarihe dikkat” dedi! Elinde altın, gümüş olanlar...

    Altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor. Birçok eksper bağlamında yorum gelen altın fiyatlarına dair son nokta koyuldu. Kısa bir vakit evvel açıklama yapan İslam Memiş ileride olabilecek altın fiyatları ile ilgili tahminler yürüttü. İşte altın fiyatlarında beklenilen tahmini fiyatlara dair bütün detaylar...

    İslam Memiş'ten altın için rekor tahmini

    Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş ise gram altın fiyatları tahmini yaparak Kasım ayı süresince sert yükselişlerin devam edeceğini ifade etti. İslam Memiş, "Pozitif seyrin devam etmesini bekliyorum" dedi. Fed'in gelecek toplantıdaki faiz kararına ilgi çeken Memiş, "Bundan sonra emtia pozitif seyredecek. Gram altın amacıyla 1200-1400 lira seviyelerini bekliyoruz. Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var" ifadelerini kullandı.

    Altın gurusu 2023 beklentisini açıkladı! 2000 dolar seviyesinin üzerinde...

    Dip Seviyeler Ortaya Çıktı!

    Altın, gümüş, pariteler ve kripto paralarda dip seviyelerin görüldüğünü ifade eden İslam Memiş, bundan ileri süreçte yeni bahaneler ile yükselişlerin görüleceğini belirti.

    Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, köşesinde takip edeceği yeni zirveleri de paylaştı.

        İslam Memiş'ten altın yorumu!

        Son günlerde yaşanan altın dalgalanmaları sonunda altın yatırımcıları büyük bir kaygı duyuyor. Altın fiyatları ile ilgili eksperler bağlamında üst üste açıklamalar geliyor. Kısa bir vakit evvel ONS altın fiyatı 1600 dolar seviyesinden fırlayarak 1750 oranlarına kadar yükselmişti. Bu olayla eş güdümlü geçen haftalarda 997 lira olan gram altın fiyatı bin liranın üzerinden satışa çıktı. 14 Kasım tarihi itibariyle güncellenen altın fiyatları üstüne gram atlın 1050 liraya kadar yükseldi.

        Gram gümüş: 12,47 lira seviyesinden kapanış yapan gümüşün gram fiyatı, 13,05 devamında 13,60 liraya kadar yükselişini sürdürebilir.

        Dolar kurunda yaşanan yükseliş ise FED'in gelişen dönemlerinde yer alacak toplantısında faiz yatırımlarını azaltacağı açıklamasıyla geri çekilme yaşandı. Dolar endeksinde 106 sınırlarında dolaşırken ülkemizde dolar fiyatları ise 18,60 liraya kadar yükseldi. Diğer yandan ise dolar kuru ile bağlantılı olan değerli materyallerden olan gümüş ve altın fiyatlarında yükseliş görüntülendi. Gümüşün gramı 13 lira seviyelerine kadar yükseldi.

        Altın fiyatları ve dünya ekonomisi ne durumda?

        Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kısa bir süre önce altın hakkında açıklamalarda bulundu. Kasım ayında sert yükselişlerin yaşanacağını vurgulayan uzman isim yatırımcıyı sevindirdi. Bu açıklamayı güncelleyen uzman isim İslam Memiş altın piyasası hakkında konuştu.

            "PoPozitif seyrin devam etmesini bekliyorum" açıklamasında bulundu. FED'in 50 baz puan artırım faiz beklentilerinin güncellendiğini de vurguladı. Dünya ekonomisinin giderek kötü bir hal aldığını belirten İslam Memiş, "Gram altın için 1200-1400 lira seviyelerini bekliyoruz" sözlerine yer verdi

            İfadesinde gümüşün değerlendiğinin de altını çizdi. İslam Memiş, "Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var." ifadeleriyle güne damgasını vurdu. Sözlerinin devamında ise, "Altının seviyesi yüksek ben harçlıklarımla altın alamıyorum diyenlere gümüşü işaret ediyoruz. Gümüşün gramı 13 lira. En azından birkaç gram kenara koymak sureti ile altın gibi getirisi olan bir emtiadan bahsediyoruz." ifadelerine başvurdu.
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            Haberler Haberler 16 Kasım İslam Memiş “O tarihe dikkat” dedi! Elinde altın, gümüş olanlar hemen baksın! Yükseliş piyasayı alt üst etti! tarumar
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