16 Kasım İslam Memiş “O tarihe dikkat” dedi! Elinde altın, gümüş olanlar hemen baksın! Yükseliş piyasayı alt üst etti! tarumar

İfadesinde gümüşün değerlendiğinin de altını çizdi. İslam Memiş, "Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var." ifadeleriyle güne damgasını vurdu. Sözlerinin devamında ise, "Altının seviyesi yüksek ben harçlıklarımla altın alamıyorum diyenlere gümüşü işaret ediyoruz. Gümüşün gramı 13 lira. En azından birkaç gram kenara koymak sureti ile altın gibi getirisi olan bir emtiadan bahsediyoruz." ifadelerine başvurdu.