16 Kasım İslam Memiş “O tarihe dikkat” dedi! Elinde altın, gümüş olanlar hemen baksın! Yükseliş piyasayı alt üst etti! tarumar

Altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor. Birçok eksper bağlamında yorum gelen altın fiyatlarına dair son nokta koyuldu. Kısa bir vakit evvel açıklama yapan İslam Memiş ileride olabilecek altın fiyatları ile ilgili tahminler yürüttü. İşte altın fiyatlarında beklenilen tahmini fiyatlara dair bütün detaylar...
İslam Memiş'ten altın için rekor tahmini
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş ise gram altın fiyatları tahmini yaparak Kasım ayı süresince sert yükselişlerin devam edeceğini ifade etti. İslam Memiş, "Pozitif seyrin devam etmesini bekliyorum" dedi. Fed'in gelecek toplantıdaki faiz kararına ilgi çeken Memiş, "Bundan sonra emtia pozitif seyredecek. Gram altın amacıyla 1200-1400 lira seviyelerini bekliyoruz. Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var" ifadelerini kullandı.
Dip Seviyeler Ortaya Çıktı!
Altın, gümüş, pariteler ve kripto paralarda dip seviyelerin görüldüğünü ifade eden İslam Memiş, bundan ileri süreçte yeni bahaneler ile yükselişlerin görüleceğini belirti.
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, köşesinde takip edeceği yeni zirveleri de paylaştı.